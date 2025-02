Bovi & Ox verruilt Bosch & Duin voor Baarn

Accountantskantoor Bovi & Ox is verhuisd naar een nieuw en ruimer kantoor aan de Amalialaan in Baarn. De afgelopen jaren heeft Bovi & Ox een sterke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor de behoefte aan meer ruimte onvermijdelijk werd.

Meer werkplekken, betere faciliteiten

“Onze focus op family offices en vermogende families heeft de afgelopen jaren geleid tot groei, zowel in het aantal cliënten als in ons team”, zegt Cassandra Baurichter, partner en accountant bij Bovi & Ox. “We merkten dat onze vorige locatie niet meer voldeed aan de manier waarop we willen werken. Onze nieuwe kantoorruimte biedt niet alleen meer werkplekken, maar ook meer en betere faciliteiten voor onze cliënten en samenwerkingspartners.”

Specialisatie als kracht

Dat Bovi & Ox juist nu zelfstandig uitbreidt, is opvallend in een branche waar groei door consolidatie steeds vaker de norm is. “Wij zijn het levende bewijs dat er nog volop bestaansrecht is voor gespecialiseerde accountantskantoren”, aldus Martin Kleijn, eveneens partner en accountant bij Bovi & Ox. “Onze aanpak is uniek: we zijn het enige accountantskantoor in Nederland dat zowel ISO 9001 als ISO 27001 gecertificeerd is én een focus heeft op family offices en overige vermogenden. Onze certificeringen tonen aan dat kwaliteit en informatiebeveiliging bij ons geen loze beloften zijn, maar de basis vormen van ons werk.”

Trusted advisors

“Als onafhankelijk kantoor met een sterke specialisatie sta je echt ergens voor”, vervolgt Baurichter. “Family offices en vermogende families hebben behoefte aan trusted advisors die hun wereld écht begrijpen. De verhuizing naar Baarn geeft ons alle ruimte om dat fundament verder te verstevigen. Hier kunnen we met volledige aandacht en expertise de complexe vraagstukken van onze cliënten begeleiden.”