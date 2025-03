KLM toch niet aansprakelijk voor naheffingen Zwitserse piloten

Een werknemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte nakoming van zijn fiscale verplichtingen, en een werkgever heeft daarbij in beginsel geen adviserende taak. Toch kan een werkgever uit hoofde van goed werkgeverschap onder omstandigheden gehouden zijn een werknemer in kennis te stellen van een wijziging in regelgeving die voor diens fiscale positie van belang is.

Dat laatste leek aanvankelijk het geval in een geschil tussen KLM en twee Zwitserse piloten, na een arrest van de Hoge Raad. Maar het hof oordeelt nu na terugverwijzing van de zaak toch dat KLM niet in strijd heeft gehandeld met de eisen van goed werkgeverschap.

Gewijzigd belastingverdrag

Een wijziging in 2012 van een tussen Nederland en Zwitserland gesloten belastingverdrag had tot gevolg dat de piloten met ingang van 1 januari 2012 in Nederland loon- en inkomstenbelasting verschuldigd waren over het loon dat KLM hen betaalde. Op basis van vrijstellingsverklaringen die in 1991 door de Belastingdienst waren afgegeven hield KLM jarenlang geen loonbelasting in op de salarissen van de werknemers, ook niet nadat de vliegmaatschappij op de hoogte raakte van de verdragswijziging. KLM stelde de werknemers evenmin op de hoogte van de verdragswijziging of waarschuwde hen voor de mogelijke fiscale gevolgen daarvan.

Nadat de Belastingdienst in 2017 en 2018 forse navorderingsaanslagen inkomstenbelasting had opgelegd aan de werknemers, stelden ze KLM aansprakelijk voor de schade. Met succes, leek het. De Hoge Raad sprak in 2023 uit dat het hof met het oordeel dat op KLM geen waarschuwings- of informatieplicht jegens de vliegers rustte, ofwel blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, ofwel het oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd. Na terugverwijzing door de Hoge Raad komt het gerechtshof Den Haag nu echter toch weer tot de slotsom dat KLM als werkgever geen blaam treft.

Oordeel hof

De piloten stellen dat zij niet bedacht hadden hoeven te zijn op de naheffingen en dat zij in Zwitserland belasting over hun KLM-inkomen hebben betaald, zonder recht op teruggaaf. KLM betwist dit en wijst erop dat uit fiscale uitspraken blijkt dat Zwitserland de piloten juist heeft vrijgesteld van belasting over hun KLM-inkomen.

Het hof concludeert dat de piloten in Zwitserland inderdaad een vrijstelling genieten en dat hun KLM-inkomen daar niet zelfstandig wordt belast. De omstandigheid dat dit inkomen slechts invloed heeft gehad op het Zwitserse belastingtarief, betekent niet dat er in Zwitserland daadwerkelijk belasting over is betaald. Gezien deze fiscale positie oordeelt het hof dat de piloten wisten of behoorden te weten dat hun KLM-inkomen in Nederland aan inkomstenbelasting onderhevig was.

Onder deze omstandigheden stelt het hof vast dat KLM niet in strijd heeft gehandeld met de eisen van goed werkgeverschap. De vliegmaatschappij had de piloten niet hoeven waarschuwen voor de fiscale gevolgen van de verdragswijziging en was evenmin verplicht om loonbelasting in te houden vanaf 2012. Dit betekent dat de piloten geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding van KLM.

Het gerechtshof vernietigt het eerdere vonnis en wijst de vordering van de piloten alsnog af. Daarnaast worden zij veroordeeld tot betaling van de proceskosten in beide instanties. KLM voert nog aan dat de piloten hun waarheidsplicht hebben geschonden door relevante fiscale informatie niet te overleggen, maar het hof ziet geen aanleiding om daarop verder in te gaan, nu deze kwestie niet van invloed is op de uitkomst van de zaak.

Met deze uitspraak komt er voorlopig een einde aan het langlopende geschil tussen KLM en de Zwitserse piloten.

Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2025:126