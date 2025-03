Boekhouder met gokverslaving steelt kwart miljoen van baas

Een boekhouder maakte 255.000 euro over naar zijn eigen rekening. Zo betaalde hij een gokverslaving. Hij wil alles terugbetalen. Maar in het huidige tempo duurt dat 75 jaar.

Aanvankelijk kon een boekhouder (38) uit Spijkenisse zijn online gokken betalen vanuit zijn inkomen. Maar toen de vergokte bedragen groter werden, kwam hij in de problemen, onder meer met het betalen van vaste lasten. Uit schaamte durfde hij geen hulp te vragen aan zijn vriendin en familie.

Leningen

Op zijn werk vroeg de man om een lening om ‘een studieschuld’ af te lossen. Hij was een jaar in dienst en de werkgever weigerde het verzoek. Toen de schulden bleven oplopen, begon de financieel administrateur te frauderen. Aanvankelijk maakte hij relatief kleine bedragen van de zakelijke rekening van zijn werkgever over naar zijn eigen rekening. Met boekhoudkundige trucjes maakt hij dat onzichtbaar.

Tegen de lamp

In de daaropvolgende 1,5 jaar sluist S. zo herhaaldelijk grote bedragen weg. Jaaroverzichten van de bank manipuleert hij. De teller gestolen geld stond in april 2023 op ruim 255 duizend euro. Pas toen, na anderhalf jaar, ontdekte het Rotterdamse bedrijf de fraude. Via Whatsapp communiceerde de ontslagen boekhouder met zijn directeur. In appjes beloofde hij het geld tot op de laatste cent terug te betalen, onder meer door leningen bij familie af te sluiten.

Geen indruk

Op de rechters, die zich deze week over de zaak bogen, maakte dit weinig indruk. ‘We zijn bijna twee jaar verder en u hebt nog niks betaald’, werd de boekhouder voorgehouden. Die beweerde geen toneel te hebben gespeeld. Hij heeft 9000 euro gespaard voor terugbetaling. Een andere rechter rekende uit dat het nog 75 jaar duurt voor hij het gestolen bedrag en bijna 50.000 euro aan bijkomende kosten heeft terugbetaald.

Loon ingeleverd

De officier van justitie stelde dat het bestolen bedrijf ternauwernood kon overleven. Onder meer doordat veel werknemers 20 procent salaris inleverden. Hij eiste 180 dagen cel, waarvan 177 voorwaardelijk, en 240 uur werkstraf. Daarnaast zou de boekhouder 263.000 euro moeten betalen aan zijn oude werkgever. De uitspraak is 2 april.

Bron: AD.