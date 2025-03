Kabinet scherpt Bedrijfseffectentoets aan om regeldruk bedrijven te verminderen

Het kabinet zet concrete stappen om de regeldruk voor bedrijven in Nederland te verminderen. Dat blijkt uit een brief van minister Dirk Beljaars van Economische Zaken.

In zijn brief aan de Tweede Kamer presenteert hij mijlpalen uit het Actieprogramma Minder Druk Met Regels: de aangescherpte Bedrijfseffectentoets (BET) en de resultaten van een nieuw onderzoek naar regeldruk bij mkb-bedrijven.

Bedrijfseffectentoets aangescherpt

De Bedrijfseffectentoets, waarmee overheidsdepartementen verplicht de impact van nieuwe wetten en regels op bedrijven onderzoeken, is uitgebreid en aangescherpt. Voortaan geldt bij rapportageverplichtingen het ‘nee, tenzij’-principe: regels die extra administratieve lasten veroorzaken, worden alleen nog ingevoerd als dat echt nodig is.

Ook wordt er nadrukkelijk gekeken of regels werkbaar en uitvoerbaar zijn voor kleine mkb-bedrijven. Er moet expliciet worden overwogen of kleine ondernemers uitgezonderd kunnen worden of een lichter regime kunnen krijgen. Daarnaast is vastgelegd dat de toets voorafgaand aan adviesrondes moet worden voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

Hoge regeldrukkosten specifieke sectoren

Naast de aangescherpte toets deelt de minister ook de uitkomsten van een nieuw onderzoek naar regeldruk bij drie sectoren: de chemische maakindustrie, de automotive-sector en de financiële adviessector. De conclusies zijn opvallend:

• In de chemische sector bedragen de jaarlijkse regeldrukkosten per mkb-bedrijf gemiddeld €494.000;

• In de automotive-sector zo’n €54.000;

• En in de financiële adviessector €98.000.

Vooral in de financiële adviessector zijn de lasten, vergeleken met de omvang van de bedrijven, extreem hoog. Dit komt doordat deze sector veel te maken heeft met specifieke regelgeving.

Drie knelpunten

Het onderzoek bevestigt dat vooral drie dossiers veel regeldruk veroorzaken: de Arbowetgeving, re-integratie van zieke werknemers en de AVG (privacywetgeving). Deze blijven prioriteit houden in het programma om regeldruk te verlagen.

Ook krijgt Nederland de aanbeveling mee om terughoudend te zijn met extra nationale invulling van Europese regels, meer proportionaliteit toe te passen en kleine ondernemers waar mogelijk te ontzien.

Vervolg

De uitkomsten worden meegenomen in de stuurgroep Ondernemingsklimaat, Regeldruk en Uitvoerbaarheid, die bepaalt welke nieuwe knelpunten worden aangepakt. Daarnaast komt er in 2026 een evaluatie van de onderzoeksmethode naar regeldruk bij mkb-bedrijven.