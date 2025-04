Deloitte: bijna half Nederland financieel kwetsbaar

Volgens onderzoek van Deloitte is 47% van de Nederlandse huishoudens financieel kwetsbaar of financieel ongezond.

Deloitte neemt sinds 2021 samen met het Nibud, Tilburg University en de Universiteit Leiden de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens onder de loep. Het onderzoek belicht de aspecten inkomen, uitgaven, sparen, lenen en plannen en analyseert de onderlinge samenhang.

Stress bij jongeren

Vergeleken met vorig jaar is het percentage financieel gezonde huishoudens licht gestegen: van 26% naar 30%. Jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar zitten financieel het meest in de knel. Het percentage financieel gezonde jonge huishoudens is gedaald van 18% naar 12%. “Deze groep wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals tijdelijke contracten, schaarste op de woningmarkt en hoge woonlasten. Ze focussen vaak op de korte termijn, wat hen extra kwetsbaar maakt. Bijna de helft verdient minder dan een modaal inkomen, en de financiële stress neemt toe, met velen die schulden moeten maken of hun spaargeld aanspreken om rond te komen.”

Vrouwen financieel gezonder

Een positieve ontwikkeling is dat de financiële gezondheid van vrouwen sterk is toegenomen. Het percentage financieel ongezonde vrouwen is gedaald van 32% naar 25%. Dat is nog wel een stuk hoger dan de 19% bij mannen. 52% van de vrouwen is financieel kwetsbaar of financieel ongezond, vergeleken met 42% van de mannen.

Het percentage huishoudens dat makkelijk tot zeer makkelijk rondkomt, is gestegen van 51% in 2023 naar 57% in 2024. Bij 62% van de huishoudens waren de totale uitgaven daarnaast (veel) lager dan het inkomen. In 2023 gold dat nog voor 57%. 71% van de huishoudens spaart en 64% kan langer dan zes maanden rondkomen als de belangrijkste inkomstenbron wegvalt.

Meer praten en plannen

Er wordt te weinig gesproken en te weinig gepland, concludeert Deloitte verder. Slechts 3% van de Nederlanders praat vaak over hun financiële situatie, terwijl mensen die regelmatig over financiën praten vaker financieel gezond zijn. Ruim een kwart van de huishoudens maakt nog steeds geen financiële planning. “Het percentage huishoudens dat geen financiële plannen voor hun pensioen maakt, is gestegen van 24% in 2023 naar 26% in 2024.”

Voordelen meer werken benoemen

Aanbevelingen die Deloitte doet, zijn onder meer dat publieke en private partijen moeten blijven samenwerken om financiële gezondheid te bevorderen en dat er meer bewustwording moet komen over hoe extra werkuren bijdragen aan een betere financiële gezondheid. “De overheid en werkgevers spelen hierin een cruciale rol door het arbeidsklimaat te verbeteren en de toegang tot meer uren te faciliteren.”

Tot slot zou er specifiek beleid moeten komen voor kwetsbare groepen. “Gezien de verslechterde financiële gezondheid van jongvolwassenen zijn gerichte acties nodig, zoals het aanbieden van een zeker inkomen en betaalbare woonoplossingen.”