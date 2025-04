Sportlink en AFAS bundelen kracht en kennis om sportclubs financieel fit te maken

Samenwerking is antwoord op zorgen over financiële toekomst sportclubs.

Uit recent onderzoek van het Register voor Verenigingsbestuurders blijkt dat meer dan de helft van de clubs zich zorgen maakt over hun toekomst. Mede om die reden slaan AFAS SB en Sportlink de handen ineen. Samen maken ze zich hard voor een slimme, gedegen en betaalbare oplossing om sportverenigingen te ondersteunen bij hun financiële administratie. Ze zien de noodzaak om te werken aan sterke, goed georganiseerde clubs – nu en in de toekomst.

Sten Spruit, Algemeen directeur bij Sportlink, vertelt: “Sportlink bedient ruim 6.000 sportverenigingen om ervoor te zorgen dat clubs goed georganiseerd zijn. Dit doen we op het gebied van administratie, organisatie, communicatie en financiën. Het thema financiën is één van de basiszaken voor iedere vereniging. Om de clubs hier zo goed mogelijk in te ondersteunen, zijn we op zoek gegaan naar een partij die goed aansluit bij onze doelgroep. Al snel kwamen we bij AFAS uit. Dit bleek een schot in de roos.”

Verbinding via sport

Bernard-Paul Hakkenberg, Commercieel directeur bij AFAS, vult aan: “Sportverenigingen zijn voor heel veel mensen maatschappelijk gezien superbelangrijk en relevant. Het is vaak dé plek om elkaar te ontmoeten en samen plezier te maken. Om die reden is sport ook zo belangrijk voor ons. Sport verbindt. De hoeveelheid betrokken leden die zich inzet om op vrijwillige basis als penningmeester het voetbal te ondersteunen, inspireert ons zeer en we willen die vrijwilligers helpen.”



Financiële kopzorgen op komst

Uit onderzoek van Stichting Waarborgfonds Sport blijkt dat de helft van de sportclubs accommodaties heeft die uit de jaren zeventig-tachtig stammen. Die accommodaties zijn bijna allemaal aan renovatie of nieuwbouw toe. Het zijn volgens AFAS en Sportlink voorbeelden van situaties die tot extra kopzorgen kunnen leiden bij financieel verantwoordelijken. Overzicht en vooral inzicht in de situatie en financiën kan helpen om dit soort grote uitdagingen de baas te zijn. “We bedienen alle typen organisaties in Nederland met onze software, van startende ondernemers tot aan grote organisaties. Ons doel is de plaatselijke sportverenigingen te ondersteunen met behulp van ons boekhoudpakket AFAS SB.” Bernard-Paul Hakkenberg vertelt verder: “Toen Sportlink bij ons in Leusden kwam, ontstond er vrij snel een mooie samenwerking. Sportlink heeft de connectie met de clubs en AFAS heeft de oplossing in huis. Samen gaan we ervoor zorgen dat clubs de financiën op orde hebben.”

Kennis en netwerk verenigen

”Het samenkomen en aanbieden van een geschikt product is één. Maar AFAS en Sportlink willen continuïteit voor verenigingen. Dit doen we door clubs te ondersteunen met een goed product en met onze kennis en service. Omdat het huidige boekhoudpakket van Sportlink nog helemaal goed is, is er geen haast bij het overstappen naar AFAS SB.” Stelt vult nog aan: “In de komende periode gaan wij onze samenwerking verspreiden en kunnen geïnteresseerden meer informatie opdoen. Zo geven we meerdere sessies, zowel online als in het land, waar geïnteresseerden meer kunnen horen over AFAS SB en hoe de overgangsfase eruitziet.” Herman Bröring van FC De Bilt is nauw betrokken bij dit proces: “Met AFAS SB is de administratie completer en met goede koppelingen met Sportlink wordt ook de contributie-administratie en inning eenvoudiger.”

Meer weten? Lees meer over de samenwerking en de aanstaande sessies op de website van Sportlink. Of klik hier om meer te lezen over AFAS SB.