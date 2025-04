Fiscus zet ook naheffingsaanslag btw in overzicht betalen en ontvangen

Het is een van de uitbreidingen die de Belastingdienst heeft doorgevoerd in het overzicht. Ook kan voortaan op meer manieren worden ingelogd op het overzicht, onder andere met eHerkenning en een nabestaandenmachtiging.

Het Overzicht betalen en ontvangen geeft weer wat iemand moet (terug)betalen of terugkrijgt. Dat was al zichtbaar voor de inkomstenbelasting, de bijdrage Zorgverzekeringswet, de motorrijtuigenbelasting en toeslagen. Nu komen daar naheffingsaanslagen btw bij. Naheffingaanslagen worden opgelegd als de btw-aangfte niet of te laat is gedaan of betaald. Papieren aanslagen blijven voorlopig via de post verstuurd worden, maar voortaan staat het totale openstaande bedrag voor de naheffingsaanslag(en) btw ook in het Overzicht betalen en ontvangen. Dat bedrag kan worden betaald met iDeal. Komt het bedrag van de naheffingsaanslag uit boven de grens van € 50.000, dan kunnen de betaalgegevens worden gekopieerd naar bijvoorbeeld de bankapp.

Inloggen kon tot nu toe alleen met DigiD, maar nu kan dat ook met European login, eHerkenning, DigiD Machtigen of een nabestaandenmachtiging.