De informatiebeschikking staat ter discussie

Het Ministerie van Financiën is een pre-consultatie gestart over de informatiebeschikking, die sinds 1 juli 2011 is opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De vraag is namelijk gerezen of de beoogde verbetering van de rechtsbescherming daadwerkelijk is bereikt, of dat de informatiebeschikking juist heeft geleid tot meer rechtsonzekerheid doordat er vaak langdurig over wordt geprocedeerd.

Informatiebeschikking

Met de informatiebeschikking heeft de inspecteur de mogelijkheid gekregen om een voor bezwaar (en beroep) vatbare informatiebeschikking vast te stellen wanneer niet (volledig) wordt voldaan aan een informatieverzoek of de administratieplicht. Dit instrument is bedoeld om de rechtsbescherming van belasting- en inhoudingsplichtigen te versterken, zodat zij zich kunnen verweren tegen overmatige, disproportionele of onredelijke informatiebehoeften van de inspecteur.

Rechtsbescherming

De vraag is gerezen of de beoogde verbetering van de rechtsbescherming daadwerkelijk is bereikt, of dat de informatiebeschikking juist heeft geleid tot meer rechtsonzekerheid doordat er vaak langdurig over wordt geprocedeerd. Gedurende deze procedure blijven zowel de inspecteur als de belanghebbende in onzekerheid over de gevolgen van de informatiebeschikking, en wordt er geen aanslag opgelegd.

Pre-consultatie

In de zogeheten Beleidsrichting Informatiebeschikking worden door het ministerie zowel de bevindingen uit het evaluatieonderzoek als verschillende oplossingsrichtingen toegelicht. Via de pre-consultatie kan worden gereageerd op deze beleidsrichting. Het Ministerie van Financiën heeft in dat kader ook enkele vragen geformuleerd. De inbreng wordt betrokken bij een mogelijk wetsvoorstel.

Reageren kan tot 1 juni, de pre-consultatie is hier te vinden.