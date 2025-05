Voormalig Countus-bestuurders starten nieuw kantoor

‘Wij geloven dat het anders kan: minder afstand, meer verbinding. Slim georganiseerd, met kennis, expertise en altijd persoonlijk’, laten de twee weten. Seemann en Bruins zijn ervaren bestuurders uit de accountancy en hebben een achtergrond in audit, finance en interim-management.

Het nieuwe bedrijf kent twee takken:

Iezzie Audit: Verzorgt de jaarlijkse (wettelijke) controle van jaarrekeningen en overige assurance-opdrachten met een vast team van ervaren senior professionals.

Iezzie Financieel Management: Ondersteunt klanten met de financiële bedrijfsvoering op locatie met dedicated (assistent-)controllers, financieel managers en financieel directeuren. Deze professionals werken op basis van een abbonementsformule: Financial as a Service (FaaS)

“In combinatie met ons unieke bedieningsconcept en onze providerboog met specialisten kunnen we tegelijkertijd waardevol adviseren en begeleiden bij strategische vraagstukken en bedrijfsontwikkeling,” aldus Bruins.

Wat Iezzie naar eigen zeggen onderscheidt, is het ecosysteem van zelfstandige professionals. Het samenwerkingsmodel voorkomt schijnzelfstandigheid en maakt het mogelijk om langdurig samen te werken binnen de kaders van het zelfstandig ondernemerschap, laten de initiatiefnemers weten.

“Veel zelfstandige professionals zoeken naar mogelijkheden om als ZZP’er te blijven werken in hun vakgebied. Bij ons is altijd plek voor ondernemende ZZP’ers die samen met ons een opdrachtenportefeuille willen opbouwen om daar langjarig in te kunnen werken,” aldus Seemann. “Dit biedt kansen voor zowel ZZP’ers als onze klanten. Ondernemingen die in de huidige krappe markt op zoek zijn naar een accountant of controller kunnen daarom eigenlijk ook altijd bij ons terecht. Een win-win dus”

Persoonlijk adviseur

Een belangrijk onderdeel van de werkwijze is de inzet van een persoonlijke adviseur. “De persoonlijke adviseur (PA) zorgt voor een naadloze aansluiting op de klantwensen,” legt Bruins uit. “Zij coachen de professionals op locatie, zorgen voor korte lijnen tussen de verschillende disciplines en waarborgen de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening. Zo voegen we, samen met onze specialistische providerboog, verrassend veel waarde toe.”