Meer bedrijven getroffen door fraude, impact groter

Bedrijven in Nederland en België hebben steeds vaker te maken met fraude. In de afgelopen 12 maanden werd 78% er door getroffen, in 2023/2024 was dat nog 69%. Ook loopt het schadebedrag op. Dat blijkt uit het jaarlijkse fraudeonderzoek van krediet- en fraudeverzekeraar Allianz Trade.

Dit is het vierde jaar op rij dat Allianz Trade de ontwikkelingen op fraudegebied onderzoekt in Nederland en België. Uit het onderzoek (dat zich zowel op interne als externe fraude richt) blijkt dat de impact van fraude aanzienlijk is toegenomen. 46% van de bedrijven spreekt van “aanzienlijke tot grote impact”. Opmerkelijk is dat de perceptie van fraude als toenemend risico iets is gedaald (van 87% naar 80%). Wel wordt de opkomst van AI als toenemend risico gezien, al noemen bedrijven AI ook vooral als tool om fraude op te sporen.

Een andere opvallende tendens is dat een toenemend aantal bedrijven zegt dat ze voldoende beschermd zijn, terwijl het aantal fraudegevallen én de schade-impact toeneemt. Vaak berust dit ‘gevoel van veiligheid’ op een misvatting. Bijvoorbeeld omdat men ten onrechte denkt dat een algemene schadeverzekering de gevolgen van fraude dekt.

Interne fraude blijft het hardnekkigst

Fraude door eigen medewerkers (interne fraude) is nog steeds de meest voorkomende fraude. 66% had hier de afgelopen 12 maanden mee te maken. De top 4 voor interne fraude is: 1: ontvreemden van goederen, 2: vervalsing van documenten, 3: ontvreemden van geld, 4: samenwerken met externe fraudeurs.

Externe fraude

55% van de bedrijven had afgelopen jaar te maken met externe fraude. Daarbij valt op dat de koploper van de afgelopen jaren factuurfraude gezakt is naar plaats 3. Aan kop staat nu fraude via externe partners. Op plaats 2 diefstal of vernietiging van data. De reden waarom factuurfraude minder voorkomt is mogelijk te verklaren door de sterke opkomst van online factuursystemen.

De percentages voor interne- en externe fraude zijn niet alleen hoger dan in 2024, ook loopt het schadebedrag op. Bedroeg in 2024 de geleden schade door interne fraude in minder dan 25% van de organisaties meer dan €100.000. In 2025 is dit opgelopen tot 39%. Bij externe fraude was bij 44% de klap groter dan €100.000.

Interne fraudeur: vaak senior

In de top drie van interne fraudeurs staan senior medewerkers nog steeds met stip bovenaan (53%). Zij kennen de bedrijfssystemen en mechanismen In de top drie van interne fraudeurs staan senior medewerkers nog steeds met stip bovenaan (53%). Zij kennen de bedrijfssystemen en mechanismen door en door. Omdat ze vaak lang in dienst zijn, genieten ze bij collega’s en superieuren groot vertrouwen. Dat verschaft hen allerlei vrijheden, waaronder toegang tot vertrouwelijke systemen en informatie.

Fraudeurs zijn op elke afdeling te vinden. Het hoogst scoort Commercie met 29%, daarna ‘Operations’ met 27% (diefstal van goederen), vervolgens Finance met 24% en Inkoop 16%.

Thuiswerken

Het onderzoek toont aan dat thuiswerken het risico op zowel interne als externe fraude verder vergroot. Waar in 2024 nog 55% van de bedrijven dit risico erkende, is dat nu opgelopen tot 67%. Het aantal bedrijven dat maatregelen nam is gestegen van 61% tot 69%.

Fraude: driekwart doet geen melding bij de politie

Het is lastig voor bedrijven om fraude zelf af te handelen. In toenemende mate schakelen ze externe partijen in. Opvallend is dat ze het vaakst aankloppen bij verzekeraars. Steeds minder bedrijven gaan naar de politie als ze met fraude te maken hebben. Vorig jaar deed ruim 60% dat niet. Dat percentage steeg dit jaar naar 73%.

Veel onduidelijkheid over manier van verzekeren tegen fraude

Steeds meer bedrijven denken dat ze verzekerd zijn tegen de gevolgen van fraude. Zo zegt 57% te beschikken over een fraudeverzekering (was in 2024: 41%). 44% beweert een cyberverzekering te hebben (was 34%) en 56% een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (was 45%). Dit toont aan dat bedrijven en organisaties een verkeerd beeld hebben over het verzekerd zijn tegen fraude. 45% van de organisaties denkt bijvoorbeeld alle schade door fraude gedekt te hebben via een reguliere schadeverzekering, zoals aansprakelijkheid- of cyberverzekering. Dat is een foutieve aanname. Bijna de helft van alle organisaties denkt ten onrechte dat een cyberverzekering voldoende beschermt tegen digitale fraude. Dit is niet het geval. Neem de schade door een spookfactuur die een fraudeur per email verstuurt; die valt bijvoorbeeld niet onder de cyberverzekering.

Fraude Trendrapport 2025 | Allianz Trade