Qconcepts en VanLoman bundelen krachten in gezamenlijk platform

Qconcepts en VanLoman zijn naar eigen zeggen opgericht vanuit dezelfde overtuigingen: specialisatie, vakmanschap en aandacht voor kwaliteit. Die gedeelde visie vormt de basis voor de alliantie. Het kwaliteitsplatform is bedoeld om richting te geven aan gezamenlijke ambities op het snijvlak van groei, kwaliteit en internationale zichtbaarheid. Voor de professionals van beide organisaties verandert er niets aan de dagelijkse praktijk.

“Wat ons bindt, is de manier waarop we naar ons vak kijken,” zegt Cor Pijnenburg, partner en mede-oprichter bij Qconcepts. “We opereren ieder in een eigen domein, maar herkennen in elkaar de scherpte, onafhankelijkheid en drive om kwaliteit leidend te maken.” Laurens Lor, partner bij VanLoman, vult aan: “Deze samenwerking is een strategische stap, geen organisatorische. We blijven autonoom – maar laten wél samen zien waar we voor staan en kunnen profiteren van elkaars expertise.”

De twee kantoren verwachten door de samenwerking aan slagvaardigheid te kunnen winnen, laten de betrokkenen weten: ‘Beide partijen erkennen de uitdagingen van vandaag: veranderende regelgeving, groeiende klantverwachtingen en de noodzaak om aantrekkelijk te blijven voor toptalent. Door hierin samen op te trekken, ontstaat er meer slagkracht – niet door processen te integreren, maar door strategisch naast elkaar te staan.’

De komende periode geven Qconcepts en VanLoman het platform verder vorm.