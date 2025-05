Boekhouder medeverdachte in grootschalige oplichtingszaak rond huurpanden

Een 54-jarige man uit Vught is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van structurele oplichting van huurders, meldt de politie. De verdachte zou zich over een periode van tien jaar voor meer dan 800.000 euro hebben verrijkt door huurders stelselmatig te veel service- en energiekosten in rekening te brengen. Daarbij kreeg hij hulp van een boekhouder.

Volgens het onderzoek, uitgevoerd door de recherche in Den Bosch, ging het om tientallen panden – met name in Den Bosch – die verhuurd werden voor kamerbewoning. Huurders betaalden maandelijks een voorschot, maar kregen na afloop van het jaar of hun huurperiode nauwelijks geld terug, ondanks een lager energieverbruik.

Boekhouder

Een boekhouder zou hierin een actieve rol hebben gespeeld. Met zijn tussenkomst werden de bedragen boekhoudkundig verwerkt op een manier die structureel in het nadeel van huurders uitviel. Huurders die vragen stelden over de kosten, ontvingen in sommige gevallen vervalste afrekeningen, opgesteld door de boekhouder in opdracht van de pandverhuurder.

De boekhouder is eerder in het onderzoek al verhoord en blijft verdachte.

Fraude

Bij de huiszoeking van de hoofdverdachte trof de politie sporen van meterstandfraude aan. Zowel de elektriciteitsmeter als de gasvoorziening bleken te zijn gemanipuleerd. Netbeheerder Enexis heeft daarop het pand afgesloten van energie en een forse naheffing en boete opgelegd.

De fraude kwam aan het licht toen een energiemaatschappij in 2022 meldingen kreeg van huurders over onregelmatigheden in jaarafrekeningen. De energieleverancier ontdekte dat facturen op haar naam waren vervalst.

Huurders wordt geadviseerd zich juridisch te laten bijstaan met het oog op mogelijke civiele procedures.

Foto: politie.nl