Festivalondernemer zwaar gedupeerd door boekhouder: 1,6 miljoen verduisterd

De Twentse festivalorganisator Rob Telgenkamp gaf zijn boekhouder Linda E. (53) uit Almelo een tweede kans nadat hij haar in 2016 op fraude had betrapt. Ze bekende destijds, betuigde spijt en gaf het geld terug. Toch ging ze daarna gewoon door met het stelen van geld en het opstellen van valse facturen.

Maandag verscheen ze voor de rechter in Zwolle op verdenking van verduistering en valsheid in geschrifte bij drie Twentse ondernemers, waaronder Löwik Meubelen uit Vriezenveen. Regionaal dagblad Tubantia was erbij.

Telgenkamp gaf in de rechtszaal als verklaring waarom hij destijds zo vergevingsgezind was dat hij de boekhouder niet ontsloeg: “Zo zit ik nu eenmaal in elkaar.” Die keuze bleek funest: E. boekte geld over naar rekeningen van zichzelf en familie, stortte contante festivalinkomsten op eigen rekeningen en zou uiteindelijk ruim 1 miljoen euro hebben gestolen van Telgenkamp. In totaal wordt ze verdacht van het verduisteren van ruim 1,6 miljoen euro.

E. genoot bij haar werkgevers volledig vertrouwen en had de vrije hand over de financiële administratie. Ze weigerde maandag vragen van de rechters te beantwoorden. Alleen over haar huidige situatie gaf ze iets prijs: ze woont in België, is gescheiden en werkt opnieuw als financieel expert. “Ja ze weten ervan en ze ondersteunen me volledig. Het zijn heel fijne mensen die alle begrip hebben.”

Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben afspraken gemaakt over de straf: 320 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden met een proeftijd van drie jaar. De woning van de boekhouder is in beslag genomen; de opbrengst gaat naar de gedupeerden.

„Ze heeft ons pensioen gestolen en bedrijven om zeep geholpen,” zei ondernemer Telgenkamp emotioneel in de rechtszaal. De rechtbank doet op maandag 16 juni uitspraak.

Bron: Tubantia