Arbeidsrecht speelt een cruciale rol in de dagelijkse praktijk van adviseurs, of zij nu werkzaam zijn in HR, juridisch advies of bedrijfsconsultancy. Het biedt niet alleen de basis voor het naleven van wet- en regelgeving, maar helpt ook bij het waarborgen van eerlijke, transparante en veilige werkplekken voor zowel werkgevers als werknemers. In dit artikel wordt uitgelegd waarom kennis van arbeidsrecht belangrijk is voor adviseurs.

Bescherming van de rechten van werknemers

Voor adviseurs, vooral diegenen die werken met HR-zaken, is het van groot belang dat zij op de hoogte zijn van de rechten van werknemers. Arbeidsrecht biedt werknemers de bescherming die zij nodig hebben tegen onterechte ontslagen, discriminatie, ongelijke beloning en onveilige werkomstandigheden. Adviseurs die goed geïnformeerd zijn over deze rechten, kunnen organisaties helpen bij het naleven van wetgeving, zoals de Wet gelijke behandeling en de Arbeidsomstandighedenwet, en problemen voor werkgevers voorkomen indien regelgeving bewust of onbewust wordt genegeerd.

Risico’s voor werkgevers beheersen

Werkgevers moeten zich bewust zijn van de verplichtingen die het arbeidsrecht hen oplegt. Adviseurs kunnen werkgevers helpen bij het beheersen van risico’s die ontstaan uit slecht beleid, contracten of beslissingen die in strijd zijn met de wet. Dit kan gaan om zaken als arbeidscontracten, ontslagprocedures, werkroosters en loonaanspraken.

Door het verstrekken van advies over de correcte toepassing van arbeidsrechtelijke normen kunnen adviseurs ervoor zorgen dat werkgevers geen juridische risico’s lopen, zoals claims wegens onterecht ontslag of loonvorderingen. Dit voorkomt juridische conflicten en mogelijke reputatieschade, en helpt werkgevers om een gezonde relatie met hun werknemers te behouden.

Een voorbeeld is het studiekostenbeding. Enige tijd geleden is de wetgeving aangepast en wordt van werkgevers verwacht dat zij transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden hanteren. Als sprake is van verplichte scholing, is het niet meer mogelijk om een studiekostenbeding af te spreken waarbij studiekosten moeten worden terugbetaald na het einde van een arbeidsovereenkomst.

Compliance en wetgeving

De arbeidswetgeving is continu in beweging, met nieuwe wetten, regels en jurisprudentie die regelmatig veranderingen teweegbrengen. Adviseurs moeten op de hoogte blijven van deze veranderingen om hun klanten juist te kunnen adviseren en foutieve interpretaties te signaleren. Dit geldt zowel voor de uitvoering van dagelijkse taken, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten en beleidsdocumenten, als voor strategische bedrijfsbeslissingen zoals reorganisaties, fusies of overnames.

Veranderingen in bijvoorbeeld de wetgeving rondom flexwerkers, het minimumloon of pensioenregelingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de bedrijfsvoering. Het is essentieel dat adviseurs hun klanten helpen om deze veranderingen snel en adequaat door te voeren om risico’s te minimaliseren en compliance te garanderen.

Preventie van arbeidsconflicten

Veel arbeidsconflicten ontstaan door misverstanden, onduidelijke arbeidscontracten of het niet naleven van wettelijke verplichtingen. Adviseurs kunnen helpen bij het voorkomen van deze conflicten door duidelijke richtlijnen en praktische oplossingen te bieden. Bijvoorbeeld door het opstellen van goede arbeidscontracten, het bieden van training aan zowel werkgevers als werknemers over arbeidsrechten en het implementeren van systemen voor het melden van klachten kunnen veel toekomstige problemen worden voorkomen.

Door actief te werken aan het voorkomen van juridische problemen, kunnen adviseurs de kosten van juridische procedures, rechtszaken en schadeclaims voor hun klanten aanzienlijk verminderen. Dit voorkomt niet alleen financieel verlies, maar beschermt ook de reputatie van het bedrijf.

Bij disfunctionerende werknemers is het ook belangrijk dat een deugdelijk dossier wordt opgebouwd en gewerkt wordt aan een verbetering van het functioneren van de werknemer. Zonder goed dossier wordt een ontslagverzoek door de kantonrechter afgewezen. Als een goed verbetertraject wordt gevolgd en het disfunctioneren blijft bestaan, dan ben je goed voorbereid in een procedure, hetgeen een ontslagprocedure vergemakkelijkt.

Specialistische adviesverlening

Voor veel organisaties is arbeidsrecht een complex en specialistisch gebied. Adviseurs met gedegen kennis van arbeidsrecht kunnen bedrijven niet alleen helpen met basistaken zoals het opstellen van contracten, maar ook met meer gecompliceerde vraagstukken, zoals hoe om te gaan met disfunctionerende werknemers. Een goed opgebouwd dossier is dan van levensbelang.

Adviseurs die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht hebben de expertise om bedrijven door juridische doolhoven te leiden, waardoor de kans op onvoorziene problemen afneemt en de organisatie zich kan concentreren op haar kernactiviteiten.

Conclusie

Arbeidsrecht is onmiskenbaar belangrijk voor adviseurs in tal van sectoren, van HR en juridische advisering tot strategisch management. Het biedt niet alleen bescherming voor werknemers, maar helpt werkgevers bij het beheren van risico’s en het naleven van wetgeving. Bovendien bevordert het een positieve werkcultuur en draagt het bij aan het voorkomen van arbeidsconflicten. Voor adviseurs is het essentieel om goed geïnformeerd te blijven over de steeds veranderende wetgeving en trends op het gebied van arbeidsrecht, zodat zij hun klanten optimaal kunnen ondersteunen. Het belang van arbeidsrecht voor adviseurs kan dan ook niet genoeg benadrukt worden: het vormt de basis voor juridische compliance, risicobeheer en het bevorderen van gezonde arbeidsrelaties.

Jeroen de Waard is advocaat bij VLDW advocaten en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Vanuit zijn praktijk adviseert en procedeert hij over uiteenlopende arbeidsrechtelijke vraagstukken. In dit artikel deelt hij zijn visie op het belang van arbeidsrechtelijke kennis voor adviseurs.

