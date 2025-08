Feuilleton | Het onderzoek (6): Tussen twee rollen

De stoel tegenover Carolien voelt inmiddels vertrouwd. Marga zit rechtop, haar handen rusten losjes in haar schoot. Het licht in de praktijkruimte is zacht, diffuus. Buiten drupt regen tegen het raam, maar hierbinnen lijkt alles even stil te staan.

“Je wilde het vandaag hebben over die mogelijke rol op je werk?” begint Carolien terwijl ze haar schrift openslaat.

Marga knikt. “Ze hebben me gevraagd om vertrouwenspersoon te worden. En ik voel me vereerd… maar ook terughoudend.”

“Waar zit je aarzeling precies?”

Marga kijkt even naar het plafond, dan richt ze haar blik op Carolien en begint voorzichtig met het formuleren van een antwoord. “Omdat ik zelf nog midden in een herstelproces zit. Tegelijkertijd voel ik ook de betekenis van die rol. Maar ik weet niet ik daar al aan toe ben.”

Carolien knikt langzaam. “Het is goed dat je dat onderzoekt. Maar weet ook: vertrouwenspersoon zijn betekent niet dat je een allesweter moet zijn. Je bent er om te luisteren. Te begeleiden. En meestal… gaat het niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

“Nee?”

“Nee,” zegt Carolien. “De meeste meldingen gaan over persoonlijke dilemma’s. Conflicten met collega’s, werkdruk, botsingen tussen de eigen persoonlijke waarden en die van de organisatie of klant. Ook professionele integriteitsvragen komen regelmatig voor. Dingen die iemand gehoord of gezien heeft, en waar diegene zich ongemakkelijk bij voelt. Niet weten wat je ermee moet, dat is vaak de kern.”

Marga zucht. “Dat klinkt… vertrouwd, eigenlijk.”

“Precies,” zegt Carolien. “Juist omdat jij zo goed weet hoe het voelt om met innerlijke twijfel te zitten, kan je een veilige plek zijn voor anderen. Dat is jouw kracht.”

Marga glimlacht voorzichtig. Ze hoort de woorden binnenkomen, het geeft haar een warm gevoel.

“En eerlijk?” Carolien kijkt haar even scherp aan. “Ik denk dat jij het zou kunnen. Juist omdat je jezelf deze vragen stelt.”

Een paar dagen later komt Jeroen met zijn gebruikelijke energie de kamer waar Marga en hij allebei werken binnen.

“Hé Marga, weet je het al?”

Marga haalt haar schouders op. “Ik denk er nog over na.”

“Dat snap ik, nog even een vraagje daarover. Ben je nou gevraagd als vertrouwenspersoon of als compliance-officer?”

Marga kijkt Jeroen aan. “Als vertrouwenspersoon.”

Jeroen fronst. “O, en wat is dan eigenlijk het verschil?”

Ze aarzelt. “Goede vraag… Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik denk dat een vertrouwenspersoon er is voor medewerkers, en een compliance-officer voor regels… maar dat is een beetje nattevingerwerk.”

Jeroen lacht. “Nou, ik hoor het nog wel als je het weet. Ik zat te denken, als jij straks toeziet op alle regels, moet ik dan mijn grappen op de vrijdagmiddagborrel aanpassen?”

Marga grinnikt. “Daarvoor zal ik eerst moeten weten of ik überhaupt die rol ga aannemen.”

Op vrijdagmiddag heeft Marga opnieuw een gesprek met Carla. Ze zitten op de kamer van Carla.

“En?” vraagt Carla met een open blik. “Weet je het al?”

“Bijna,” zegt Marga. “Ik heb er veel over nagedacht. Gesproken met mijn therapeut. Er zijn nog een paar dingen die ik graag duidelijker zou willen hebben. Mag dat?”

“Natuurlijk,” zegt Carla. “Waar wil je het over hebben?”

“Nou, ik vroeg me af… wat is nu precies het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een compliance-officer? Jeroen vroeg het me, en ik kon het eigenlijk niet helder uitleggen.”

Carla glimlacht. “Goede vraag. En belangrijk verschil. Zal ik het toelichten?”

“Ja, graag.”

“De vertrouwenspersoon,” begint Carla, terwijl ze haar handen gevouwen op tafel legt, “is er primair voor medewerkers. Mensen die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie, discriminatie, pesten, of die vastlopen in persoonlijke of professionele dilemma’s. Als vertrouwenspersoon bied je een luisterend oor, geef je advies over mogelijke stappen en verwijs je zo nodig door. Je bewaakt strikte geheimhouding – tenzij er sprake is van een ernstig misdrijf. Je staat naast de melder, bent onafhankelijk, en je deelt alleen anoniem trends met het management, om preventie mogelijk te maken.”

Marga knikt. Ze herkent de contouren al.

“De compliance-officer daarentegen,” vervolgt Carla, “richt zich op de naleving van wet- en regelgeving, beroepsregels, interne protocollen. Die rol is veel technischer. De compliance-officer ontwikkelt beleid, voert audits uit, rapporteert aan het bestuur en houdt toezicht op integriteitsrisico’s – vooral ten bate van de organisatie.”

“En die heeft soms zelfs een meldplicht naar toezichthouders, toch?” vult Marga aan.

“Precies,” zegt Carla. “Waar jij als vertrouwenspersoon de medewerker beschermt, beschermt de compliance-officer het kantoor. Dat is het fundamentele verschil.”

Marga zakt iets dieper in haar stoel. “Dank je. Nu snap ik het beter. Dat helpt. En… dan weet ik ook zeker dat ik niet als compliance-officer wil werken.”

Carla glimlacht. “Dat vermoedde ik al.”

“Mag ik je maandag mijn definitieve antwoord geven?” vraagt Marga. “Ik wil het weekend gebruiken om het even helemaal te laten bezinken.”

“Natuurlijk,” zegt Carla. “Neem je tijd. En als je nog ergens over wilt sparren, ik ben er.”

Op weg naar huis voelt Marga hoe het gesprek in haar hoofd blijft doorspelen. Het verschil tussen de twee rollen is duidelijk. Maar de keuze daar is ze nog niet uit. Is ze te bang om mogelijk geconfronteerd te worden met een nieuwe situatie waar ze zelf nog worstelingen mee heeft? Tegelijkertijd… voelt het ook als een kans. Een manier om betekenis te geven aan wat haar is overkomen. Om het werk veiliger te maken. Menselijker.

Thuis opent ze haar notitieboek en schrijft:

Vertrouwen begint met luisteren. Misschien ben ik daar wel goed in.

Ze legt haar pen neer. Het regent weer buiten. Misschien is het tijd om een stap naar voren te zetten.