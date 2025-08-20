Inkomstenbelasting 2025: tips voor particulieren

Nu de eerste helft van het jaar achter ons ligt, is het goed om vooruit te kijken. Je hebt nu nog voldoende tijd om maatregelen te nemen die helpen je belastingdruk over 2025 te matigen. Hierna volgen 9 tips die voor jou van belang kunnen zijn.

Tip 1: vraag box 3-belasting terug

In box 3 wordt in het huidig systeem belasting geheven over forfaitaire (denkbeeldige) rendementen. Dit is door de Hoge Raad oneerlijk gevonden. De Tweede Kamer heeft daarom onlangs een wetsvoorstel aangenomen waardoor belastingplichtigen mogen kiezen voor belastingheffing over hun werkelijk rendement als dat lager is dan het forfaitair rendement (5,88% in 2025). Dit betekent dat als je de afgelopen jaren te veel hebt betaald, je recht hebt op teruggave van te veel betaalde belasting. Je moet wel zelf aantonen dat jouw werkelijk behaalde rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Belastingdienst heeft daarvoor een formulier ontworpen dat in juli wordt klaar gezet. Je hebt maar 12 weken de tijd om te reageren. Verzamel daarom op tijd je gegevens over je werkelijke rendement, kosten en waardeveranderingen. De Belastingdienst heeft daarvoor een checklist opgesteld zodat je alvast wat huiswerk kunt doen.

Tip 2: verminder je box 3-inkomen

Als je in 2025 obligaties koopt en daarbij ook betaalt voor de aangegroeide rente, ziet de Belastingdienst deze meegekochte rente als een aftrekbaar verlies. Zo kan je je werkelijk rendement en daarmee je belastingdruk in box 3 verlagen. Als de rente in 2026 wordt ontvangen, kan je voor dat jaar vervolgens kiezen voor belastingheffing over het forfaitair rendement.

Tip 3: vraag voor de laatste keer via de middelingsregeling belasting terug

Deze regeling maakte het mogelijk om sterk wisselende inkomens (door bijvoorbeeld een sabbatical, ontslag of een bonus) over drie jaren te middelen en zo te profiteren van een tariefvoordeel. Vanaf 2023 is de middelingsregeling in de inkomstenbelasting afgeschaft. Maar, er is een overgangsregeling waardoor nog wel over de jaren 2022, 2023 en 2024 gemiddeld kan worden! Check je voordeel zodra je je definitieve aanslag inkomstenbelasting 2024 binnen hebt.

Tip 4: doe alsnog aangifte over oude jaren en vraag belasting terug

Als mensen niet door de Belastingdienst worden uitgenodigd om belastingaangifte te doen, dan doen ze dat ook niet. Vaak is dat omdat men bang is dat men dan belasting moet (bij)betalen. Veel mensen missen daardoor een belastingteruggave. Voorbeelden waarin mogelijk recht bestaat op een belastingteruggave zijn situaties waarin niet het gehele jaar is gewerkt, er kinderen zijn onder de 12 jaar zijn of veel zorgkosten zijn gemaakt. Je kunt dit jaar nog aangifte doen over het jaar 2020.

Tip 5: neem 10% van je pensioenkapitaal ineens op

Op 1 juli 2026 wordt een wet van kracht die het mogelijk maakt om maximaal 10% van je pensioen- of lijfrentekapitaal in één keer te ontvangen. Dit ‘bedrag ineens’ mag je naar eigen inzicht besteden. Maar als je op de ingangsdatum van de wet al uitkeringen ontvangt, kun je niet meer voor kiezen voor een bedrag ineens. Het kan een reden zijn je uitkeringen nog even uit te stellen.

Tip 6: bouw aan inkomen voor later en krijg maximaal 49,5% belasting terug

De ruimte voor lijfrente-aftrek tegen maximaal 49,5% is in 2025 als volgt opgebouwd:

Jaarruimte: je kunt maximaal 30% van je premiegrondslag in aftrek brengen. De premiegrondslag is kort gezegd je inkomen verminderd met het deel waarover je later AOW ontvangt. De aftrek is maximaal € 35.798.

Reserveringsruimte: je kunt je ongebruikte jaarruimte van de afgelopen 10 jaar inhalen tot een maximum van € 42.108.

Extra opbouwjaren: het storten van een fiscaal aftrekbare bedragen kan tot maximaal 5 jaar ná ingang van de AOW-leeftijd, oftewel langer doorwerken wordt beloond met meer opbouwruimte.

Belangrijk: tijdens de looptijd betaal je over het rendement geen belasting. Om in 2025 deze aftrekpost te gebruiken, moet je in 2025 de storting doen. Let op dat je inkomen hoog genoeg is om optimaal belastingvoordeel te krijgen.

Tip 7: hou je aftrekposten zoals zorgkosten, giften, studiekosten, alimentatie of reiskosten naar artsen nu al goed bij.

Tip 8: verlaag je box 3-belastingdruk in 2026

Het forfaitair rendement waarover je in box 3 belasting betaalt, stijgt van 5,88% dit jaar naar 7,78% in 2026. Denk daarom aan het verlagen van je box 3-vermogen door:

te schenken aan volwassen kinderen: In 2025 mag je € 6.713 belastingvrij schenken per kind

het doen van periodieke giften aan goede doelen: die zijn onder voorwaarden volledig aftrekbaar

kleine schulden tot € 3.800 (of € 7.600 bij partners) af te lossen: die zijn niet aftrekbaar in box 3

af te lossen op je hypotheek

aftrekbare stortingen op een lijfrente-rekening te doen

Een lager inkomen uit je box 3-vermogen kan ook een lagere eigen bijdrage betekenen als je gebruik maakt van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Tip 9: zorg dat je de juiste toeslag krijgt er iets in je situatie is veranderd

Heb je een zorgverzekering, huurwoning en/of kinderen? Dan kun je, als je inkomen of het gezamenlijk inkomen en vermogen van jou en je toeslagpartner niet te hoog is, recht hebben op een bijdrage in de kosten van je zorgverzekering, huur en/of kinderopvang. Mogelijk is er in je persoonlijke situatie iets veranderd waardoor je voor 2025 in aanmerking voor één of meerdere toeslagen of juist niet meer.

Deze tips zijn gebaseerd op bestaande wetten en op de belastingplannen van het kabinet voor 2026 en daarna. Deze kunnen tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigen. Overleg met je fiscalist en adviseur over je voorgenomen keuzes.

Peter Beets is vermogensplanner bij ABN AMRO MeesPierson.