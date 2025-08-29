Fiscaal kiezen (7): Volt

Volt Nederland presenteert in haar verkiezingsprogramma een visie op fiscaliteit waarin Europese samenwerking, vergroening en vereenvoudiging de sleutelwoorden zijn. De partij belooft een fundamentele verschuiving: weg van versnipperde regelingen en fiscale uitzonderingen, richting een uniform en eenvoudig systeem waarin zowel burgers als bedrijven bijdragen aan duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Een belangrijk vertrekpunt is de overtuiging dat belastingen een instrument moeten zijn voor gelijke kansen en duurzame ontwikkeling. Zoals Volt het zelf verwoordt: “Ons huidige belastingsysteem houdt vervuiling in stand. Dat veranderen we. We belasten vervuiling, verspilling en overmatig gebruik van grondstoffen zwaarder. De vervuiler betaalt voor de schade die hij aanricht.”

Europese aanpak van belastingen

Volt ziet de toekomst van het belastingstelsel nadrukkelijk in Europees verband. Zo wil de partij een nieuwe Europese rechtsvorm introduceren voor bedrijven, zodat binnen de hele EU dezelfde regels gelden. Daarnaast moet er een digitale dienstenbelasting komen die zich richt op techbedrijven die “in feite omzet genereren binnen de EU, maar onder het huidige belastingstelsel geen of nauwelijks belasting afdragen.” Daarmee beoogt Volt een gelijk speelveld te creëren, waar multinationals niet langer profiteren van nationale verschillen.

Naast een Europese winstbelasting pleit Volt voor een Europese belastingautoriteit die ontwijking effectief kan aanpakken. De partij wil dat “nieuwe belastingverdragen voortaan op EU-niveau gesloten worden om oneerlijke belastingconcurrentie tussen EU-landen te voorkomen.” Ook een Europese meevallersheffing moet in crisistijden bovenmatige winsten belasten, zoals die van energiebedrijven na de Russische invasie in Oekraïne.

Vergroening als ruggengraat

Voor Volt is vergroening de centrale pijler van het fiscale beleid. Dat vertaalt zich in een breed scala aan voorstellen: van een uniforme CO₂-prijs tot het afschaffen van vrijstellingen op energiebelasting. De partij benadrukt dat opbrengsten van CO₂-heffingen deels terugvloeien naar inwoners die verduurzaming zelf niet kunnen betalen. “De komst van de ETS II (transport en wonen) is bij uitstek de gelegenheid om dit in te voeren,” aldus het programma.

Ook in mobiliteit kiest Volt voor fiscale vergroening. De motorrijtuigenbelasting moet verdwijnen en plaatsmaken voor een systeem van betalen naar gebruik. De BPM wordt gebaseerd op een CO₂-grondslag zodat de volledige milieu-impact van auto’s wordt meegenomen. Het verschil in prijs tussen trein en vliegtuig wil Volt corrigeren door kerosine te belasten, de vliegbelasting te verhogen en overstappers niet langer vrij te stellen. Voor de scheepvaart stelt de partij een belasting op NOx- en CO₂-uitstoot voor, gekoppeld aan het afschaffen van de tonnagewinstregeling.

Vergelijkbare principes gelden voor landbouw en industrie. De landbouwvrijstelling wordt afgeschaft, terwijl heffingen op kunstmest en krachtvoer de stikstofuitstoot moeten terugdringen. Voor de industrie komt er een belasting op luchtverontreinigende stoffen zoals NOx en fijnstof. “Door milieukosten in rekening te brengen, zullen producenten en consumenten verstandiger omgaan met het verbruik van primaire grondstoffen,” aldus Volt.

Woningen en grond

Een opvallende passage betreft de woningmarkt. Volt wil woningcorporaties fiscaal ontzien en stelt: “We schaffen de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties af.” Dat moet ruimte scheppen voor extra investeringen in nieuwbouw. Tegelijkertijd zet de partij in op fiscale maatregelen om speculatie met grond tegen te gaan. De waardevermeerdering van landbouwgrond die bouwgrond wordt, moet belast worden, zodat grond eerder beschikbaar komt voor woningbouw. Daarnaast wil Volt een belasting op leegstand, naar Vlaams voorbeeld, en een gemeentelijke heffing op de stijging van grondwaarde.

Eenvoud en rechtvaardigheid

Het programma bevat ook een fundamentele herziening van de inkomstenbelasting en het toeslagenstelsel. Volt wil “alle toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten, vrijstellingen en de werkgevers- en werknemerspremies afschaffen” en vervangen door een basisinkomen en een uitgebreidere inkomstenbelasting met meer schijven. De bedoeling is dat “niemand meer onder het sociaal minimum hoeft te leven.”

Ook de vermogensbelasting wordt aangescherpt, met een progressieve heffing boven één miljoen euro, afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling en een herziening van de erf- en schenkbelasting, die voortaan “ontvangstbelasting” gaat heten. Vermogen uit pensioenen en woningen wordt zwaarder belast om de vermogensongelijkheid terug te dringen.

Volt stelt bovendien dat er een einde moet komen aan uitzonderingsposities: koningshuizen mogen niet langer belastingvoordelen genieten, en bedrijven die Nederland verlaten, krijgen te maken met een Exit Tax. Voor particulieren geldt een inwonerschapsfictie bij emigratie naar een laagbelastend land zonder verdrag, zodat belastingontwijking wordt ontmoedigd.

Een uniform btw-stelsel

Een andere ingrijpende maatregel is het voorstel voor een uniform btw-tarief voor alle goederen en diensten. Dat betekent het einde van het 0%-tarief en het lage tarief. Om koopkracht te beschermen koppelt Volt dit aan lastenverlichting op arbeid en het basisinkomen. Voor sectoren zoals kunst en cultuur wordt een terugsluisoptie ingebouwd. “Zo behouden zij hun financiële gezondheid en kunnen zij hun culturele aanbod uitbreiden.”

