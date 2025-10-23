Heijnen: geen verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding

Staatssecretaris van Financiën Eugène Heijnen ziet geen aanleiding de onbelaste vrijwilligersvergoeding te verruimen. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. Volgens Heijnen is de huidige regeling bedoeld om gemaakte kosten te vergoeden en niet als een beloning voor inzet.

Vrijwilligers kunnen maximaal €210 per maand en €2.100 per jaar belastingvrij ontvangen, zolang het gaat om een vergoeding voor kosten die samenhangen met het vrijwilligerswerk. Wordt meer betaald, dan vervalt de vrijstelling en kan het bedrag als loon worden aangemerkt. Heijnen benadrukt dat deze forfaitaire vergoeding juist is ingevoerd om administratie te beperken. Boven de grens moet de vrijwilliger kosten kunnen aantonen. Kan dat niet, dan vormt het bedrag belast inkomen, aldus de staatssecretaris.

Vergoeding geen beloning

De staatssecretaris reageert op zorgen van verschillende fracties dat de fiscus te streng optreedt wanneer organisaties hun vrijwilligers extra waarderen, bijvoorbeeld met een eindejaarsbijdrage of attentie. Volgens Heijnen is dat probleem beperkt. Voor het overgrote deel van de vrijwilligers vormen de grensbedragen geen probleem. Een kleine attentie wordt geabsorbeerd in de forfaitaire vergoeding, schrijft hij. Wel erkent hij dat het in de praktijk voorkomt dat vergoedingen steeds meer worden ingezet als compensatie voor inzet in plaats van kostenvergoeding, wat niet de bedoeling is.

Onderzoek en alternatieven

De Eerste Kamer vroeg om te onderzoeken of mantelzorgers en vrijwilligers meer financiële ruimte kunnen krijgen. Heijnen wijst erop dat al veel onderzoek plaatsvindt, onder meer binnen het zogenoemde houdbaarheidsonderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met

Lees hier de antwoorden van Heijnen.