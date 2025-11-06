The Accountables in het teken van Brenda Westra Opinieprijs

De komende weken staat de website The Accountables in het teken van de Brenda Westra Opinieprijs. Deze (jaarlijkse) prijs van Nyenrode Business Universiteit en Stichting Future Finance, bekroont in december het beste opiniestuk dat voor accountants relevant is.

The Accountables, platform voor accountancystudenten, tovert zichzelf om tot de ‘Brenda’s weken’. Elke dag wordt één van de genomineerden voor de Brenda Westra Opinieprijs uitgelicht. Dinsdag 4 november trapte Isabel van Asch af. Zij behaalde in 2024 de Master of Science in Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en studeert nu in de Post-Master. Ze werkt als Senior Assistent Audit bij Forvis Mazars.

Ruim baan voor creativiteit

Van Asch pleit voor meer ruimte voor creativiteit binnen de accountancy. Volgens de auteur leidt een nadruk op standaardisatie tot minder kritisch denken, afvinkgedrag en een verminderde aantrekkelijkheid van het beroep. Creativiteit ziet zij als een sleutel tot kwaliteitsgroei: ze bevordert een open blik, stimuleert innovatie en maakt maatwerk mogelijk, wat essentieel is omdat elke onderneming uniek is. Ook bij fraudeonderzoek is creatief en flexibel denken belangrijker dan rigide standaardprocedures. Bevorderlijk voor creativiteit, aldus Van Asch, zijn psychologische teamveiligheid, brainstormsessies en kunstmatige intelligentie.

Zeker weten versus geloof

Op 5 november werd de opinie van Fabian Bakker uitgelicht. Hij behaalde in 2025 de Master of Science in Accountancy op Nyenrode. Hij is Junior Manager Audit bij Visser & Visser. Bakker beschrijft de parallel tussen zijn werk als accountant en zijn christelijk geloof, en de spanning die hij ervaart tussen kritisch onderzoeken en gelovig vertrouwen. Waar een accountant werkt met controle-informatie en betrouwbaarheidseisen, kent het geloof geen meetbare zekerheid — het draait om vertrouwen in het onzichtbare.

Duurzaamheidverslaggeving

Donderdag was het de beurt aan Stef den Hertog op onze website. Hij behaalde in 2025 de Master of Science in Controlling aan Nyenrode en is al bijna 2,5 jaar in dienst bij het LUMC als Business Controller. De kern van zijn opiniestuk is dat duurzaamheidsverslaggeving een krachtig middel kan zijn om samenwerking en kennisdeling tussen ziekenhuizen te bevorderen, waardoor duurzame zorginitiatieven versnellen en zichtbaarder worden. Hoewel duurzaamheidsverslaggeving nog onvolwassen is en kritiek krijgt vanwege onvergelijkbaarheid en bureaucratie, ziet de auteur het vooral als een tactisch instrument om duurzame actie te stimuleren, niet als doel op zich. De business controller kan de verbindende schakel zijn tussen werkvloer en verslaglegging.

Brenda Westra

Brenda Westra, bevlogen en spraakmakende accountant en controller, overleed in 2015 op 48-jarige leeftijd. Ze richtte bij leven de Stichting Future Finance op, met als doel het bevorderen van innovatie op het gebied van de financiële verslaglegging en het ontwikkelen van ideeën die van belang kunnen zijn voor de toekomst van de accountancy in meest ruime zin des woords. De stichting nodigde Nyenrode uit om invulling en uitvoering te geven aan de jaarlijkse Brenda Westra Opinieprijs, die is gericht op vernieuwende, duidelijk opiniërende, vlot geschreven, voor het financiële beroep en -onderwijs actuele opiniestukken. Hiervoor worden uitmuntende scriptanten en opinieschrijvers op The Accountables uitgenodigd om deel te nemen.

