Wijziging Belastingplan: nettoloon stijgt in 2026 voor modaal en minimuminkomen

Werknemers in Nederland gaan er per 1 januari 2026 financieel op vooruit. Dat volgt uit een herberekening na een nota van wijziging die het kabinet heeft aangebracht in het Belastingplan 2026.

Uit nieuwe berekeningen van HR- en salarisdienstverlener Youforce blijkt dat een Nederlander met een modaal inkomen van € 3.875 bruto per maand dan € 34,67 netto meer overhoudt. Voor mensen met een inkomen van twee keer modaal (€ 7.750) bedraagt de voorziene netto-stijging € 37,17.

De herberekening volgt op een nota van wijziging van het Belastingplan voor 2026. Deze aanpassing kwam deels tot stand na Kamervragen over de gevolgen van de Prinsjesdagplannen voor mensen met een minimumloon. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer moet het gewijzigde Belastingplan nog goedkeuren.

Ook voor minimumloonverdieners zijn de vooruitzichten positief. De nettowinst varieert afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Een werknemer met een 20-urige werkweek gaat er € 13,67 per maand op vooruit, wat het netto-inkomen op € 1.222,09 brengt. Voor een fulltime werkweek van 40 uur is de stijging € 19,16, waardoor het nettoloon uitkomt op € 2.311,16.

Deze berekeningen zijn nog onder voorbehoud, omdat eventuele wijzigingen in de pensioenpremies de uiteindelijke bedragen nog kunnen beïnvloeden.

Stefan Op de Woerd, Managing Director bij Youforce: “Fijn dat het kabinet het Belastingplan van volgend jaar wil bijstellen, zodat mensen met een minimumloon er toch op vooruitgaan. Dankzij onze doorrekeningen en berichtgeving zijn er namelijk Kamervragen gesteld en mede daardoor ligt er nu een wijzigingsvoorstel. Hopelijk stelt dat financieel kwetsbare gezinnen gerust. In een tijd waarin veel huishoudens elke euro moeten omdraaien, zijn dit soort aanpassingen namelijk hard nodig om mensen meer zekerheid te bieden. Daarom bieden we iedereen ook de kans om zelf te berekenen wat ze volgend jaar netto overhouden met onze Salarissimulator. Die rekent op basis van het exacte inkomen uit welk bedrag er op de rekening verschijnt.”