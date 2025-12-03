Ondernemers worstelen met bedrijfsopvolging

De bank publiceerde de sectorprognoses voor 2026 en 2027, waaruit blijkt dat een groot deel van de ondernemers met plannen om te stoppen de opvolging nog niet heeft geregeld. Samen met Ipsos I&O werd een onderzoek gedaan onder 519 ondernemers.

Vooral problemen in landbouw, retail en industrie

Bijna een kwart (22%) van de groep die binnen tien jaar wil stoppen, heeft nog geen concrete plannen voor bedrijfsopvolging. Daarnaast is 20% wel op zoek, maar is er nog geen opvolger in beeld. “Door het uitblijven van bedrijfsoverdracht en de vergrijzing wordt het risico op waardeverlies steeds groter”, aldus ABN Amro. Zo is nu bijna 13% van de ondernemers 65-plusser, tegenover 7% in 2010. “In sectoren met relatief veel oudere ondernemers – zoals landbouw, retail en industrie – neemt dit risico toe.”

Familiebedrijven

Ook in sectoren waar familiebedrijven domineren – landbouw, horeca en autohandel – vergroot het niet tijdig starten met opvolgingsplannen de kans op bedrijfsbeëindiging en verlies van kennis, banen en kapitaal. “Deze 300.000 familiebedrijven zijn goed voor ruim 30% van alle banen in Nederland en voor bijna 30% van de toegevoegde waarde van het (niet-financiële) bedrijfsleven.”

Alternatieve opvolging komt steeds vaker voor

Knelpunten voor ondernemers zijn onder meer het vaststellen van de bedrijfswaarde, het doorgronden van juridische en fiscale regels en het loslaten van hun bedrijf. “Deze emotionele binding en onzekerheid over de toekomst maken het extra complex.” Naast familie-overdracht worden ook andere vormen van opvolging overwogen. Een management buy-out of buy-in, een employee buy-out of verkoop aan strategische kopers komen steeds vaker voor doordat jonge generaties het bedrijf minder vaak willen voortzetten. “Daarnaast is een gefaseerde overdracht een manier om de overdracht soepeler te laten verlopen en financiële risico’s beperken. Zo’n overgangsfase kan bijvoorbeeld helpen om de effecten van verslechterende economische omstandigheden te reduceren en kopers in staat te stellen de overname stapsgewijs te financieren. Ook biedt zo’n gefaseerde overdracht medewerkers en klanten vertrouwen, omdat de ondernemer tijdelijk betrokken blijft.”

Mits een ondernemer tijdig in actie komt, blijven de vooruitzichten voor veel sectoren positief, aldus de bank. “Succesvolle bedrijfsopvolging helpt niet alleen de ondernemer, maar draagt óók bij aan het behoud van banen, regionale economieën en de productiviteit van Nederland. Tijdige planning is cruciaal om risico’s te beperken en de continuïteit te waarborgen.”

Adviseur

Bij die tijdige planning helpt het om een adviseur in te schakelen, voegt Gerarda Westerhuis, sectoreconoom Leisure en Retail van ABN Amro, toe. “Veel ondernemers beseffen te laat hoe complex bedrijfsopvolging kan zijn. Door vroeg te beginnen, kunnen zij alle relevante opties onderzoeken. Ook loont het om te kijken naar alternatieve vormen van opvolging. Door niet alleen binnen de familie te zoeken, maar ook bij externe partijen.”