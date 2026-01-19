ABN Amro praat met KempenPlus over schikking wegens miljoenenfraude

Beide partijen stonden afgelopen week voor het gerechtshof in Amsterdam en spraken af dat ze vier weken de tijd nemen om tot een schikking te komen. KempenPlus verloor tussen 2014 en 2020 in totaal € 5 miljoen door een boekhouder die het geld naar zijn privérekening bij ABN Amro overmaakte. Uiteindelijk bleek hij afgeperst te worden; zowel boekhouder als afperser zijn inmiddels veroordeeld.

Maar KempenPlus wil nog geld zien: bij ABN Amro ligt een schadeclaim van ongeveer € 5 miljoen. In 2024 oordeelde de rechter dat de bank maar een fractie van dat bedrag hoefde te betalen (€ 60.000). ABN Amro was te afwachtend, maar KempenPlus had zelf ook zitten slapen, was het verdict.

Onvoorstelbaar

Het gerechtshof vindt dat eigenlijk ook: “Ik vind het onvoorstelbaar dat er in vijf jaar € 4,5 miljoen verdwijnt en dat niemand dat gemist heeft”, zei de voorzitter van het hof. KempenPlus stelt daar tegenover dat de boekhouder in 2016 en 2018 zonder problemen zijn opnamelimiet kon verhogen en dat een medewerker in 2019 pas aan de bel trok.

KempenPlus hoopt ook een schadevergoeding voor elkaar te krijgen bij de boekhouder, de afperser en zijn twee ex-partners en twee andere banken. Met accountant EY werd vorig jaar een schikking getroffen.

