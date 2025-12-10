Het creëren van een Single Point of Entry naar een Single Point of Truth is essentieel om optimaal gebruik te maken van Artificial Intelligence (AI) en zo efficiënter te werken. In dit artikel leggen we uit waarom een gecentraliseerde datahub een noodzakelijke bouwsteen is en hoe accountantskantoren hiermee hun processen en adviesdiensten kunnen verbeteren.

Hoge verwachtingen, lage adoptie

51% van de finance professionals geeft in de FinTech Barometer 2025 aan dat AI grote impact gaat hebben op het financiële proces. 38% van de finance professionals ziet vooral voordelen op het gebied van financiële rapportages en 37% ziet kansen als het gaat om het voorspellen van toekomstige trends. Maar nog lang niet alle accountantskantoren profiteren van deze voordelen. Slechts een derde van de kantoren zit in de verkennende fase als het gaat om het toepassen van AI. De FinTech Barometer 2025 laat zien dat AI nog niet gemeengoed is. In veel gevallen is het softwarelandschap binnen kantoren versnipperd en wordt er doorgaans een breed scala aan softwarepakketten gebruikt om verschillende processen te ondersteunen: van boekhouding en facturatie tot klantbeheer en compliance.

Traditiegetrouw wordt er in de accountancy veel gewerkt met Excel. De veelzijdige Microsofttool die accountants helpt bij onder andere financiële analyses en rapportages, controleberekeningen, budgettering en prognoses. Hoewel Excel mogelijkheden biedt om cijfers te presenteren, controles uit te voeren en vergelijkingen te maken, kleven er ook nadelen aan. Handmatig data invoeren of bewerken leidt snel tot fouten, bemoeilijkt samenwerking en maakt versiebeheer onbetrouwbaar. Bovendien zijn cijfers niet zomaar te combineren met andere aspecten waardoor 360 graden overzicht van de financiële situatie ontbreekt. Daarmee kunnen kansen (maar ook bedreigingen) over het hoofd gezien worden en ontbreekt de basis om de klant van echt advies te voorzien. En juist dat laatste staat hoog op de prioriteitenlijst van ondernemers

Waarom is een SPOE essentieel?

Een SPOE is een gecentraliseerd toegangspunt tot systemen, data en processen. In plaats van dat informatie verspreid is over verschillende softwaretools, komt alles samen op één plek. Zo biedt Silverfin koppelingen naar verschillende boekhoudings- en financiële bronnen. De datahub fungeert binnen het accountantskantoor als Single Point of Entry die financiële data van je klanten centraliseert in één platform. In tegenstelling tot Excel heb je geavanceerde functies tot je beschikking die samenwerking, versiebeheer en de data-integriteit stroomlijnen en de nauwkeurigheid vergroten. Omdat alle data van het accountantskantoor op een plek wordt ontsloten, biedt het de context om AI-modellen te kunnen trainen en goed te laten werken. AI weet precies welke data relevant is en wie toegang heeft en wie niet.

De met AI verrijkte datahub van Silverfin, biedt:

Realtime datasynchronisatie : Silverfin is cloudgebaseerd en zorgt ervoor dat alle data live en up-to-date is. Dat maakt de kans op fouten en onregelmatigheden kleiner.

: Silverfin is cloudgebaseerd en zorgt ervoor dat alle data live en up-to-date is. Dat maakt de kans op fouten en onregelmatigheden kleiner. Geavanceerde analytics : De datahub biedt diepgaande inzichten in financiële data. Die helpen accountants bij het identificeren van trends, het opsporen van afwijkingen en het nemen van betere, weloverwogen beslissingen.

: De datahub biedt diepgaande inzichten in financiële data. Die helpen accountants bij het identificeren van trends, het opsporen van afwijkingen en het nemen van betere, weloverwogen beslissingen. Automatisering van repetitieve taken : Routinetaken zoals het controleren en afstemmen van financiële gegevens en het genereren van rapporten worden geautomatiseerd. Accountants houden meer tijd over om zich te focussen op strategische en klantgerichte activiteiten zoals proactief advies..

: Routinetaken zoals het controleren en afstemmen van financiële gegevens en het genereren van rapporten worden geautomatiseerd. Accountants houden meer tijd over om zich te focussen op strategische en klantgerichte activiteiten zoals proactief advies.. Standaardisatie : Gestandaardiseerde workflows: Van voorbereiding tot rapportering: alles gebeurt volgens een uniforme aanpak, ongeacht het bronsysteem.

: Gestandaardiseerde workflows: Van voorbereiding tot rapportering: alles gebeurt volgens een uniforme aanpak, ongeacht het bronsysteem. Samenwerking en advies : Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde dossier werken zonder conflicten. Geïntegreerde communicatietools zoals messaging, to-do’s en audit trails stimuleren teamwork, interactie en advies.

: Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde dossier werken zonder conflicten. Geïntegreerde communicatietools zoals messaging, to-do’s en audit trails stimuleren teamwork, interactie en advies. Compliance en beveiliging: Silverfin biedt sterke beveiligingsfuncties, waaronder encryptie en toegangscontrole, zodat gevoelige financiële data beschermd zijn. Het platform voldoet ook aan industrienormen zoals GDPR en ISO 27001.

Van Single Point of Entry naar Single Point of Truth

Dankzij AI-gestuurde functionaliteiten, realtime rapporten en geïntegreerde workflows kunnen accountants zich meer richten op advies en klantrelaties, terwijl ze tegelijkertijd grip houden op hun data en processen. Omdat alle data gecentraliseerd wordt opgeslagen is Silverfin niet alleen een Single Point of Entry maar ook een Single Point of Truth (SPOT).

Met een SPOT wordt het mogelijk om trends en afwijkingen veel sneller te signaleren en daar tijdig op in te spelen. Dat geeft accountants de kans om direct te schakelen met klanten op basis van actuele cijfers in plaats van achteraf terug te kijken. Het resultaat is dat adviezen altijd stevig onderbouwd zijn met harde data, waardoor de rol van de accountant verschuift van uitvoerder naar strategisch sparringpartner.

Een single point of truth is geen toekomstmuziek. Kantoren zoals Newtone laten zien dat het nu al kan. Lees hun verhaal en ontdek waarom zij kozen voor Silverfin en welke resultaten dat heeft opgeleverd.

Lees hier hoe Newtone moderniseert met Silverfin