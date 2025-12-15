Home » Leden willen Novaa nadrukkelijker als beroepsorganisatie neerzetten

Leden willen Novaa nadrukkelijker als beroepsorganisatie neerzetten

Accountancy, Nieuws

De leden van de beroepsvereniging voor mkb-accountants Novaa hebben unaniem besloten te kiezen voor de verdere uitbouw naar een volwaardige beroepsorganisatie van Accountant-Adviseurs met een AA-keurmerk. De stap wordt gezet uit onvrede over de rol van de NBA.

15 december 2025 door Accountancy Vanmorgen

Met het ledenbesluit op 11 december willen mkb-accountants – veelal werkzaam bij kleinere kantoren – volgens Novaa ‘hun gezamenlijke stem versterken en de rol van de accountant als vertrouwensadviseur van het mkb nadrukkelijker bevestigen.’

Alle Novaa-leden zijn – zoals geldt voor titelhouders – verplicht lid van de NBA om hun accountantstitel te mogen voeren. ‘Binnen de achterban bestaat echter al langere tijd onvrede over de wijze waarop mkb-accountants zich vertegenwoordigd voelen door de NBA’, laat Novaa weten. ‘De recente ontwikkelingen rondom de keuze van de NBA om niet langer automatisch op te leiden tot een HBO-accountant met volledige bevoegdheid, hebben deze behoefte aan een eigen, toekomstbestendige beroepsorganisatie verder vergroot. Het mkb is de motor van de Nederlandse economie. Juist daarom verdienen ondernemers en maatschappelijke stakeholders een sterke, herkenbare beroepsgroep die kwaliteit borgt én de maatschappelijke betekenis van de accountant zichtbaar maakt.’

Met de uitbouw naar een volwaardige beroepsorganisatie wil Novaa naar eigen zeggen inzetten op:

  • Optimale belangenbehartiging voor mkb-accountants en kleinere kantoren
  • Versterking en herkenbaarheid van het AA-register o.a. d.m.v. een keurmerk
  • Positionering van de accountant als vertrouwensadviseur voor mkb-ondernemers
  • Vergroting van zichtbaarheid en maatschappelijke betekenis van het vak

De beroepsvereniging zal de komende periode samen met de achterban de vervolgstappen uitwerken om de nieuwe koers vorm te geven.

Foto: voorzitter Marco Moling (l) en directeur Guus Ham (r).

Tags: novaa

