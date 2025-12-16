Boekhouder en wonderbelegger Corina de J. schittert bij rechtbank door afwezigheid

De Tielse boekhoudster moet zich tegenover de Arnhemse rechter verweren tegen 574 gedupeerde beleggers, die proberen met een massaclaim nog iets van de ingelegde gelden terug te krijgen. De J. was naar eigen zeggen een wonderbelegger en kreeg daarom veel telefoontjes van mensen die tienduizenden euro’s en soms tonnen wilden inleggen. De euro’s zijn echter verdwenen. Volgens het OM zijn beleggers zeker € 56 miljoen kwijt. Justitie verdenkt De J. van oplichting, valsheid in geschrifte en het aanbieden van illegale beleggingsdiensten.

Meer dan duimendik dossier

De boekhoudster was niet aanwezig op de zitting. Ze begon in coronatijd met daytrading en claimde daarin succesvol te zijn. Geïnteresseerden konden bij De J. snel instappen, tegen betaling van 10% over behaalde winsten. Op YouTube legde ze uit hoe ze werkte en met grotere beleggers ging ze uit eten. Ook uit haar netwerk als boekhouder haalde ze klanten. “Ik zag haar steeds in de weer met haar telefoon. Wat ben je aan het doen, vroeg ik dan. Toen vertelde ze wat ze deed. En ben ik mee gaan doen.”

De rechter hikt vooral aan tegen het lijvige dossier van de stichting: dat telt tienduizend A4’tjes. “Het is onbestaanbaar dat we dat kunnen doorploegen.”

Waslijst

De verenigde beleggers hebben bij elkaar € 21 miljoen ingelegd. Toen De J. in augustus 2023 in de kraag werd gevat, zou dat bedrag volgens haar administratie zijn aangegroeid tot € 38 miljoen. Het probleem is alleen dat niemand zicht heeft op de administratie of het geld. Alleen De J. weet waar het geld is, maar houdt haar kaken op elkaar. Bewijs van de inleg is er overigens ook niet altijd, want soms werd er voor tonnen contant ingelegd.

Op 21 januari volgt uitspraak in de zaak, die wat de rechtbank betreft eigenlijk uit 574 losse zaken bestaat, variërend van rijke mensen tot mensen die hun pensioengeld gingen beleggen. “Het is moeilijk om op abstract niveau iets te zeggen dat op al deze vorderingen van toepassing is.” En aan De J. kunnen ze niets vragen. “We betreuren het dat ze er niet is. Want we hadden een waslijst aan vragen.”

Bron: FD

