Belangrijkste wijzigingen belastingen 2026: autobelastingen, loon- en inkomstenbelasting

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de inkomstenbelasting, loonheffing en autobelastingen per 1 januari 2026? We hebben het voor je op een rij gezet:

Loon- en inkomstenbelasting

Inflatiecorrectie beperken

Voor 2026 bedraagt de inflatiecorrectie 2,9%. Dit houdt in dat een aantal relevante bedragen met 2,9% worden verhoogd.

Tariefswijzigingen en schijfgrenzen box 1

Het tarief in de eerste schijf in box 1 van de inkomstenbelasting, tot een inkomen van € 38.883 gaat volgend jaar omlaag naar 35,75% (dit is het tarief inclusief premie voor de volksverzekeringen).

Het tarief in de tweede schijf, tussen € 38.883 en € 78.426 gaat iets omhoog naar 37,56%.

Het toptarief wijzigt niet en blijft 49,5%.

Het grensbedrag vanaf waar het toptarief geldt, wordt met € 432 extra verhoogd, naast de inflatiecorrectie en gaat dus van € 76.817 naar € 78.426.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek daalt in 2026 naar € 1.200. Sinds 2022 wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs afgebouwd naar € 900 in 2027.

Versobering ETK-regeling

Extraterritoriale kosten (ETK) zijn extra uitgaven die werknemers maken omdat zij in een ander land werken, zoals kosten voor huisvesting, reizen en extra levensonderhoud. Een werkgever mag deze kosten onbelast vergoeden via de ETK-regeling. Vanaf 1 januari 2026 wordt deze regeling aangepast. Hierdoor mag de werkgever bepaalde kosten niet meer onbelast via de ETK-regeling vergoeden. Het gaat om extra kosten voor levensonderhoud, zoals maaltijden, gas, water en licht, en om extra gesprekskosten voor contact met het thuisland.

Arbeidskorting

De arbeidskorting heeft een op- en afbouwtraject. In het opbouwtraject krijgt iemand meer arbeidskorting als het inkomen stijgt. De inkomens waarop de eerste twee knikpunten in het opbouwtraject zich bevinden, gaan omlaag. Dit betekent dat lagere inkomens iets meer arbeidskorting krijgen.

Zakelijk fietsen

Als een werkgever een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer en de werknemer deze fiets ook privé gebruikt, geldt een bijtelling van 7% van de waarde van de fiets per jaar. Dit levert onduidelijkheid op voor met name deelfietsen. Met ingang van 2026 geldt voor deelfietsen geen bijtelling meer.

Fiscale drempelvrijstelling voor RVU’s

De fiscale drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) blijft per 2026 bestaan: werkgevers kunnen drie jaar voor de AOW-leeftijd een uitkering aanbieden zonder extra belastingheffing. Het vrijgestelde maandbedrag wordt daarnaast met € 300 bruto verhoogd. Dit maakt het eenvoudiger voor mensen met een lager inkomen om eerder te stoppen met werken. Ook gaat het hogere bedrag jaarlijks omhoog met het minimumloon.

Autobelastingen

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

Aanpassing CO2-grenzen en tarieven voor personenauto’s

De CO2-grenzen en tarieven in de bpm voor personenauto’s worden per 1 januari 2026 aangepast op de verwachte technologische ontwikkeling van personenauto’s.

Verlenging lage tarief voor alle emissievrije bijzondere auto’s en motoren t/m 2030

Voor emissievrije bijzondere personenauto’s, zoals kampeerauto’s en voertuigen voor rolstoelvervoer, en emissievrije motorrijwielen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025 vaste lage bpm-bedragen. Deze lage bpm-bedragen worden verlengd tot en met 2030. In 2026 is de bpm voor emissievrije bijzondere personenauto’s € 687 (in 2025 € 667) en voor emissievrije motoren is de bpm € 206 (in 2025 € 200).

Motorrijtuigbelasting (mrb)

Minder of geen korting in de motorrijtuigenbelasting voor EV en PHEV

Voor emissievrije voertuigen (EV) geldt tot 1 januari 2026 een kwarttarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb), oftewel een korting van 75%. Voor PHEV’s geldt tot 1 januari 2026 een driekwarttarief, oftewel een korting van 25%.

Per 1 januari 2026 krijgen emissievrije personenauto’s een 70%-tarief, oftewel een korting van 30%. Voor andere emissievrije voertuigen en voor PHEV’s vervalt de korting in de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2026.

Bijtelling

Aanpassing korting in bijtelling voor emissievrije personenauto’s

De korting voor emissievrije personenauto’s in de bijtelling gaat per 1 januari 2026 omlaag van 5% naar 4% tot een maximumbedrag van € 30.000. Het normale bijtellingspercentage is 22%. Zo komt de bijtelling tot het maximumbedrag van € 30.000 voor emissievrije personenauto’s in 2026 uit op 18%. De korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s is daardoor maximaal € 1.200 in 2026 (was in 2025 € 1.500).

Versobering youngtimerregeling

Voor een auto van de zaak die ook privé gebruikt wordt (voor meer dan 500 kilometer), moet bijtelling worden betaald. Voor auto’s die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen zijn (ook wel youngtimers genoemd) bedraagt de bijtelling 35% over de waarde in het economisch verkeer. Deze regeling wordt versoberd, met overgangsrecht in 2026 voor al in 2025 ter beschikking staande youngtimers die uiterlijk op 31 december 2025 ten minste 15 jaar oud zijn. Hiervoor geldt voor het jaar 2026 nog de bijtelling van 35% over de waarde in het economisch verkeer. Voor auto’s die op of na 1 januari 2026 15 jaar oud worden geldt de normale bijtelling over de cataloguswaarde van de auto.

Brandstofaccijns: verlenging verlaagde accijnstarieven

De brandstofaccijnstarieven stijgen per 1 januari 2026 naar:

€ 0,84 per liter voor benzine. Dit is € 0,06 meer dan vorig jaar.

€ 0,55 per liter voor diesel. Dit is € 0,04 meer dan vorig jaar.

€ 0,20 per liter voor LPG. Dit is € 0,01 meer dan vorig jaar.

Sinds 2022 is er een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG. Deze korting zou in 2026 aflopen, maar wordt nu gedeeltelijk met één jaar verlengd. Zonder deze korting waren de accijnstarieven meer gestegen.

Inzage in fiscale dossier

Het recht op inzage in het fiscale dossier houdt in dat belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen uiterlijk in 2032 via een digitaal portaal inzage krijgen in hun fiscaal dossier. Dit vergroot de transparantie en zorgt voor een betere informatiepositie. Belastingplichtigen kunnen op termijn informatie zien die ze nu nog niet kunnen vinden zonder eerst in bezwaar te gaan, zoals behandelverslagen, gespreksnotities en e-mails over hun belastingaanslagen en beschikkingen.

Tot 2032 wordt het inzagerecht stapsgewijs uitgebreid totdat de stukken voor alle rijksbelastingen beschikbaar kunnen worden gesteld. Vanaf 2026 worden als eerste stukken over belastingaanslagen en beschikkingen over de inkomstenbelasting voor burgers (niet-winst) gefaseerd beschikbaar gesteld.

Invorderingsrente

De Belastingdienst rekent invorderingsrente wanneer een belastingschuld later wordt betaald dan de uiterste betaaldatum, de Dienst Toeslagen rekent invorderingsrente wanneer een terugvordering van een toeslag te laat wordt betaald. Het percentage invorderingsrente was de afgelopen jaren 4%. Dit percentage gaat vanaf 2026 omhoog naar 4,3%. Voor belastingaanslagen die betaald moeten worden vanaf 2026 wordt dus gerekend met 4,3%.

Nieuwe bankrekeningnummers Belastingdienst en Dienst Toeslagen

De Belastingdienst en Dienst Toeslagen stappen in de loop van 2026 over van ING naar Rabobank. Deze overstap vindt op zijn vroegst plaats per 1 mei 2026.

Fiscale parameters 2025-2026

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2026