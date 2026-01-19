“Deze master houdt mij relevant op een veranderende arbeidsmarkt”

Daarom is Jolink, met steun van Moore MKW, in september gestart met de masteropleiding Integraal Adviseur MKB (MIAM) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). We spreken hem en zijn werkgever Alexander Derksen in Doetinchem over de waarde van integraal advies voor het mkb.

Leren en werken tegelijk

Brian Jolink kende de HAN al langer, want volgde er eerder de bachelor Accountancy. Als werkstudent kwam hij bij Moore MKW binnen, waar hij inmiddels een vaste functie heeft. Nu volgt hij dus de deeltijd master Integraal Advies MKB (MIAM) aan de HAN, waarbij hij leren en werken combineert. “Het mooie is”, zegt hij, “dat ik bij Moore MKW de inzichten uit de MIAM direct kan toepassen in klantcases.”

Waarom koos je voor de MIAM, Brian?

“Omdat de MIAM past bij wat ik wil bereiken. Ik ben namelijk gemotiveerd om mij door te ontwikkelen in de integrale adviespraktijk. Voor mij heeft die praktijk de toekomst. Je leert gedrag, strategie en bedrijfsvoering mee te nemen in je advies. Daarmee onderscheid ik mij van andere financial professionals. Bovendien focust de MIAM zich op je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling als integraal adviseur. Dat vind ik een groot pluspunt van de master.”

En waarom ga je specifiek voor MIAM in combinatie met AA?

“De AA-track maakt mij vakinhoudelijk sterk en geeft tekenbevoegdheid”, vertelt hij. “Ik zag het als een unieke kans om deze twee opleidingen te combineren en binnen drie jaar die dubbeltitel van MSc én AA te behalen. Straks ben ik zowel financieel specialist als generalist met gedegen adviesvaardigheden.”

Een handtekening onder de jaarrekening blijft voorlopig essentieel

Alexander Derksen voegt toe: “Alhoewel ik een grote rol zie weggelegd voor de integrale adviseur, blijf je de AA-accountant nodig hebben in hoe de huidige financiële branche georganiseerd is. Die handtekening onder de jaarrekening zal daarom voorlopig essentieel blijven in de accountancypraktijk. Maar tegelijkertijd verandert het speelveld heel snel en moet de financial breder kunnen adviseren. Dat maakt een combinatie van AA en MIAM heel kansrijk.”

Wat vind jij ervan, Alexander, dat jullie een MIAM’er in huis hebben?

“Fantastisch! Ik hoop over een aantal jaren een batterij integraal adviseurs bij Moore MKW te hebben. De ontwikkelingen op het gebied van automatisering en artificial intelligence gaan gigantisch snel. Het is daarbij uiteindelijk de vraag hoelang het nog accountants zijn die jaarrekeningen samenstellen. Veel financials zien nog niet hoe snel ons vak verandert. De integraal adviseur heeft volgens mij de toekomst. Die brengt een brede blik in en duikt dieper in strategische vragen van de ondernemer over bijvoorbeeld toekomstbestendigheid en financiële risico’s op de lange termijn. Ik verwacht dat Brian, met zijn MIAM-achtergrond, onze cliënten op breder vlak toegevoegde waarde kan gaan leveren.”

Wat kenmerkt jou als MIAM’er, Brian?

“In mijn dagelijkse praktijk kom ik vragen tegen die onder meer betrekking hebben op fiscaliteit. Dan vraagt de mkb-ondernemer hoe hij met belastingzaken en -constructies kan omgaan. Dat zijn kortetermijnvragen. We zien namelijk dat de fiscale wetgeving heel dynamisch is. Met een regeringswisseling is de kans groot dat het belastingstelsel weer verandert. Als MIAM’er kijk ik verder dan de korte termijn.”

Focus op de lange termijn

Alexander Derksen vult aan: “Als integraal adviseur ben je gefocust op de vraag achter de vraag. Zo’n mkb-ondernemer is namelijk uiteindelijk gericht op continuïteit van zijn bedrijf. Je zoomt uit en kijkt dieper naar zo’n fiscaliteitsvraag. Dan zoek je wat minder de antwoorden in hoe met een bepaalde belastingconstructie omgegaan kan worden, maar ontwikkel je meer met die ondernemer een langetermijnplan op het gebied van de fiscale, bedrijfseconomische en organisatorische koers van zijn bedrijf.”

Hoe bevalt MIAM tot nu toe, Brian?

“Supergoed! De sfeer op de opleiding is echt top. De lessen zijn heel interactief en de docent-begeleiders zijn goed bereikbaar. Daarbij krijg je niet pasklare antwoorden op vragen. Je moet zelf leren nadenken over thema’s op het gebied van integraal advies en de toepassing van gevestigde modellen op uiteenlopende casuïstiek. Waar deze toepassing op bachelorniveau wat oppervlakkiger was, duik je nu dieper in de betekenis van die modellen en relateer je die aan de dagelijkse praktijk van de mkb-ondernemer.”

Brian en Alexander, zouden jullie nog wat mee willen geven aan de lezer?

Brian Jolink: “Ik wil met MIAM als achtergrond relevant en concurrerend blijven op een veranderende arbeidsmarkt. Integraal advies op complexe casuïstiek heeft voor mij de toekomst.”

Alexander Derksen: “Financiële en maatschappelijke transities volgen elkaar steeds sneller op, door bijvoorbeeld AI en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Als Moore MKW proberen we zo vooruitstrevend mogelijk om te gaan met deze veranderende context. Ik ben daarom blij dat we Brian als integraal adviseur in huis hebben, dat er velen mogen volgen!”

Heb jij of heeft jouw werknemer interesse om de MIAM te volgen? Het is nog mogelijk je aan te melden voor aankomend studiejaar (start: september 2026). Meer informatie vind je op deze websites: