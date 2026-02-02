Personalia | Jeroen van Dijck nieuwe CFO Deloitte Nederland

Van Dijck komt van Eriks Germany, waar hij CFO was. Hij heeft negen jaar gewerkt bij de industrieel dienstverlener, waar hij onder meer ook CFO was voor de tak North America. “Hij brengt ruime ervaring op het gebied van finance, risicobeheer, M&A en financiële transformatie mee.” Voor zijn overstap naar Eriks vervulde Van Dijck management- en consultantsrollen bij PwC. Hij heeft onder meer een master in strategisch management (Universiteit Tilburg) en haalde de titel Registered Controller bij Nyenrode.

Het bestuur van Deloitte Nederland staat onder leiding van CEO Hans Honig. Dagmar Enklaar is COO en Jamie Gatt is CQRO (quality & risk). De positie van CFO was vacant nadat Rianne Jans halverwege vorig jaar overstapte naar technologiebedrijf Nedap.