Green by Blue en Lansigt zetten samenwerking voort ondanks Omnibus

Marc van den Eijnden, partner bij Lansigt: “Juist nu er wettelijk gezien minder van bedrijven wordt verwacht op het gebied van duurzaamheid, zien wij dat onze klanten wél door willen. Daarom blijven we met Green by Blue samenwerken. Onze klanten zien duurzaamheid niet alleen als een wettelijke verplichting, maar vooral als een verantwoordelijkheid en een kans. En daarin willen wij hen samen met Green by Blue blijven ondersteunen.”

Duurzaamheidsambities

Binnen de samenwerking fungeert Green by Blue als duurzaamheidsplatform waar kennis, methodieken en capaciteit samenkomen. Door het ontwikkelen en delen van werkprogramma’s en praktijkervaringen kan Lansigt haar klanten voorzien van samenhangend ESG-advies en assurance-diensten, passend bij de groeiende behoefte aan betrouwbare en goed onderbouwde duurzaamheidsinformatie. Cora Schop, ESG Director bij Green by Blue: “Door onze krachten te blijven bundelen, kunnen we klanten niet alleen helpen bij het maken van de juiste keuzes, maar ook bij het daadwerkelijk realiseren en onderbouwen van hun duurzaamheidsambities.”