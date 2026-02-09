Fiscus soepeler met aanvullend uitstel wegens opgaaf werkelijk rendement

De fiscus zal in sommige gevallen soepeler omgaan met vragen om extra uitstel voor de aangifte 2024 als dat samenhangt met werk voor de opgaaf werkelijk rendement voor box 3.

De Belastingdienst laat dat weten naar aanleiding van het recente becon-overleg, waarin de koepels aangaven dat zij aanvullend uitstel nodig hebben voor een groot aantal aangiften die binnen het becon-uitstel voor het belastingjaar 2024 vallen. Dat heeft te maken met het toenemende werk rondom de formulieren Opgaaf werkelijk rendement (OWR).

OWR zorgt ook elders voor achterstanden

Dat werk wordt meestal gedaan door medewerkers uit de aangiftepraktijk, waardoor tijdige indiening van de aangiften onder druk komt te staan en achterstanden ontstaan. De koepels vroegen om het vereenvoudigen van het aanvragen van aanvullend uitstel en om een soepeler beoordeling door de Belastingdienst. Wie aanvullend uitstel vraagt vóór 1 april dit jaar krijgt maximaal vier maanden extra, maar alleen bij overmacht of calamiteit en na goedkeuring. Wie een aanvraag doet voor 1 mei, krijgt maximaal twee maanden extra.

De fiscus laat weten het aanvraagproces niet leuker, maar ook niet makkelijker te kunnen maken: verdere vereenvoudiging is niet mogelijk. Wel gaat de Belastingdienst meer mensen inzetten: “Voor belastingjaar 2024 verhoogt de Belastingdienst de verwerkingscapaciteit, zodat fiscaal dienstverleners sneller een terugkoppeling ontvangen.”

Soepeler beoordeling

Als aanvullend uitstel nodig is vanwege OWR-werkzaamheden, zal de Belastingdienst daarnaast soepeler omgaan met de beoordeling. “De fiscaal dienstverlener kan dit aangeven door in de motivatie ‘OWR’ op te nemen. De Belastingdienst benadrukt dat soepelere beoordeling niet betekent dat ongelimiteerd aanvullend uitstel mogelijk is en verwacht dat fiscaal dienstverleners zorgvuldig omgaan met het aanvragen van aanvullend uitstel.”