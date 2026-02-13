OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd wegens overtreding van de Wwft. Volgens het OM heeft Louis Vuitton gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie klanten waren die herhaaldelijk grote contante bedragen uitgaven.

De zaak kwam aan het licht in een lopend witwasonderzoek van het Landelijk Parket. Het OM kiest ervoor de zaak tegen het bedrijf buiten de rechter om af te doen, “om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen”, aldus een toelichting.

Miljoenen aan contante aankopen

Het witwasonderzoek vloeit voort uit een strafzaak tegen een inmiddels veroordeelde onderwereldbankier, die grote hoeveelheden crimineel geld inzamelde om die wit te wassen. Volgens het OM gaf een 36-jarige vrouw uit Lelystad tussen augustus 2021 en februari 2023 ruim 2 miljoen euro aan misdaadgeld uit aan luxegoederen, onder meer bij Louis Vuitton.

De vrouw zou onder verschillende namen contant designertassen hebben gekocht, die vervolgens in verhuisdozen naar China werden verzonden om daar te worden doorverkocht. De opbrengst leek zo afkomstig uit legitieme handel. Deze werkwijze staat bekend als ‘Daigou’-handel, waarbij luxegoederen worden ingezet om geldstromen te verplaatsen. In de woning van de verdachte trof de politie dozen aan die klaarstonden voor verzending.

Rol van medewerker

Naast de vrouw uit Lelystad zijn nog twee andere verdachten in beeld. Een andere vrouw zou hebben geholpen bij de aankopen en de administratie hebben bijgehouden. Ook een voormalige verkoopmedewerker van Louis Vuitton wordt verdacht. Hij zou de hoofdverdachte hebben geholpen bij haar aankopen, haar hebben getipt over nieuwe kostbare tassen en haar hebben gewaarschuwd wanneer zij per maand meer dan 10.000 euro dreigde uit te geven via één account.

Tot 1 januari 2026 waren bedrijven verplicht ongebruikelijke transacties te melden wanneer sprake was van contante betalingen van 10.000 euro of meer. Dat gold ook voor meerdere samenhangende contante betalingen die samen boven dat bedrag uitkwamen. Vanaf 1 januari 2026 geldt een verbod op het accepteren van contante betalingen van 3.000 euro of meer.

Schending Know Your Customer-plicht

Volgens het OM heeft Louis Vuitton onvoldoende invulling gegeven aan het wettelijk verplichte ‘Know Your Customer’-principe. Hoewel prijskaartjes van de tassen vaak tussen de 2.500 en 3.000 euro lagen, zou de verdachte in korte tijd onder verschillende namen hebben afgerekend zonder dat zij daarover werd bevraagd.

Daarmee heeft het bedrijf volgens het OM de Wwft overtreden en onvoldoende gedaan om te voorkomen dat via de winkels crimineel geld werd witgewassen.

De strafzaak tegen de drie individuele verdachten loopt nog. Een nieuwe zittingsdatum is nog niet bekend.