Aan het woord | “Het puzzelen met financiële informatie sprak me meteen aan”

Voor Anne Smakman begon haar interesse in accountancy tijdens haar mbo-opleiding: daar ontdekte ze hoe leuk ze het vond om met cijfers te werken en financiële puzzels op te lossen. Inmiddels werkt ze als klantbeheerder bij aaff en begeleidt ze ondernemers in de akkerbouw- en tuinbouwsector.

Hoe ben je in de accountancy terechtgekomen?

“Ik deed een mbo-opleiding, maar miste wat uitdaging en besloot een thuiscursus praktijkdiploma Boekhouden te volgen. Tot mijn grote verrassing kwam ik erachter dat ik werken met cijfers en het puzzelen met financiële informatie heel erg leuk vind. Vanaf dat moment wist ik dat ik verder wilde in de richting van finance. Daarom koos ik na het mbo voor de hbo-studie bedrijfseconomie. In het tweede jaar kregen we de keuze tussen bedrijfseconomie en accountancy. Het dienstverlenende van de accountancy gaf voor mij de doorslag.”

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

“Zo’n tien jaar geleden begon ik als meewerkstagiair bij destijds nog Alfa in Heerhugowaard. Daarna bleef ik als werkstudent en rondde ik er mijn scriptiestage af. Na mijn afstuderen werkte ik nog een half jaar ergens anders, maar al snel merkte ik dat ik wilde terugkeren naar Heerhugowaard. In de acht jaar die volgden groeide ik door van assistent‑accountant naar klantbeheerder voor klanten in de akkerbouw- en tuinbouwsector. Inmiddels werk ik regelmatig vanuit ons nieuwe kantoor in Hoorn.”

Hoe zou je jouw kantoor of werkgever typeren?

“Bij aaff staan we als team echt om de klant heen. Dat maakt het fijn werken. Iedereen brengt eigen kwaliteiten mee, die we inzetten om klanten zo goed mogelijk te helpen. We leren veel van elkaar.”



Wat vind je leuk aan je huidige werk?

“Vooral de diversiteit. Ik werk met veel verschillende ondernemers. Het ene moment gaat het over een vergunning voor een boerencamping, het andere moment over het toetreden van kinderen in een bedrijf. Geen dag en geen onderneming is hetzelfde.”

Wat vind je minder leuk?

“Het schrijven van uren. Maar juist als het druk is, moet je het blijven doen. Ook hoop ik dat er ooit een aaff‑locatie in de Kop van Noord‑Holland komt. De reistijd is namelijk soms een uitdaging.”

Anne Smakman met haar man en twee kinderen.

Hoe zorg je voor balans tussen werk en privé?

“Eerlijk, dat lukt niet altijd even goed. Met kleine kinderen en een man met een bloembollenbedrijf is het gewoon soms best pittig. Ik ben dankbaar dat ik binnen aaff de mogelijkheid heb om drie dagen te werken in mijn huidige functie. Maar in combinatie met het laatste jaar van de praktijkopleiding tot accountant is het soms zoeken naar balans.”

Wat doe je graag buiten je werk om?

Ik ben moeder van twee schatjes van 4 en 1,5 jaar. Zij vragen, en krijgen, het grootste deel van mijn tijd en aandacht. We zijn veel samen op pad: naar de speeltuin, het zwembad of de kinderboerderij. Daarnaast geniet ik van koken met mijn man en uitgebreid samen eten. Ook ga ik graag iets drinken met vriendinnen, ben ik creatief bezig en ik ben sinds kort bestuurslid bij Stichting Bloemendagen Anna Paulowna‑Breezand.”

Ben je een carrièreplanner of zie je wel wat er op je pad komt?

“Ik laat mijn loopbaan graag op een natuurlijke manier groeien en volg daarbij mijn intuïtie. Ik kies wat goed voelt en waar ik blij van word. Binnen aaff word ik soms bewust uit mijn comfortzone gehaald, waardoor ik niet alleen plezier houd in mijn werk, maar ook uitdaging blijf ervaren.”

Welke ontwikkeling in de accountancy houdt jou momenteel bezig?

“De toetreding van AI houdt mij erg bezig. Ik probeer AI al toe te passen in mijn werk en hoop dit in de toekomst nog meer te doen, vooral bij routinematige taken. Zo blijft er meer tijd over voor écht contact met klanten.”

