Aan het woord | Dynamisch en afwisselend: Fleur Wolters voelt zich thuis in de accountancy

Wie denkt dat accountancy vooral grijs, voorspelbaar en stoffig is, heeft Fleur Wolters nog niet gesproken. De RA-accountant van Stolwijk Kelderman houdt van afwisseling, verschillende klanten en de dynamiek van het vak. Tegelijk laat ze zien dat ook in een drukke controlepraktijk ruimte kan zijn voor jonge kinderen, hardlopen en een nuchtere blik op carrière.

Hoe ben je in de accountancy terechtgekomen?

“Eigenlijk per toeval. Ik wilde mijn masterthesis en scriptie graag bij een organisatie schrijven. Ik solliciteerde bij PwC en kreeg, na een assessment en twee gesprekken, niet alleen de scriptieplek maar ook meteen een arbeidsovereenkomst voor ná het afronden van de master accounting & control. Ik wist niet goed wat ik ervan kon verwachten, maar vond zowel het inhoudelijke werk als de dynamiek van verschillende klanten, teams en locaties vanaf het begin erg leuk.”

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

“Na een aantal jaren bij PwC kreeg ik de mogelijkheid bij FrieslandCampina de rol van internal auditor te vervullen. Een functie waarin ik mijn RA kon afronden (want theoretisch was ik inmiddels klaar maar ik moest nog één jaar praktijk), de wereld over kon reizen en het bedrijfsleven van binnen kon leren kennen. Het was een superleuke en leerzame tijd waarin ik ook mijn RA-titel heb behaald. Heel kort heb ik nog als financial controlling & reporting specialist bij FrieslandCampina gewerkt, maar ik miste de dynamiek van de audit. Tijdens mijn zwangerschapsverlof besloot ik terug de accountancy in te gaan en vond, toen de tweeling bijna één was, mijn plek als accountant bij Stolwijk Kelderman, één van de labels van Stolwijk Kennisnetwerk (SKN).”

Hoe zien je dagen er bij Stolwijk Kelderman uit?

“Het is prettig dat SKN mij ruimte biedt voor een goede werk-privébalans. Op woensdagmiddag en vrijdag ben ik thuis met mijn drie kinderen (de tweeling is inmiddels 7 en ik heb ook nog een zoontje van 1) en de overige werkdagen werk ik. Iedere dag ziet er anders uit, precies wat ik zoek! Ik werk vanuit één van onze kantoren in Zevenaar, Doetinchem, Deventer, Wijchen of Twello, vanaf de klant of soms vanaf huis. Een dag bestaat onder meer uit inhoudelijk klantwerk, besprekingen met klanten, interne overleg en begeleiding van minder ervaren collega’s. Omdat we bij SKN werken met zelforganiserende teams, hebben we veel inbreng als het gaat om overkoepelende topics zoals innovatie, commercie, HR en meer. Collega’s in ons team zijn medeverantwoordelijk. Zo ben ik voor team controle medeverantwoordelijk voor HR en dit houdt in dat ik naast het controle-en accountantswerk onder meer sollicitatie-, performance en-salarisgesprekken voer en meedenk in HR zaken- en beleid voor ons team. Deze extra verantwoordelijkheid geeft extra uitdaging en dynamiek.”

Wat vind je leuk aan je huidige werk?

“Absoluut de afwisseling: zowel in werkplek als in werkinhoud. Van vakinhoudelijk tot klantcontact (van zowel het praatje bij de koffieautomaat tot een eindbespreking bij een toezichthoudend orgaan) en het contact met collega’s. De verschillende klanten, hun typologieën en uitdagingen, het is overal anders en dat maakt het leuk. Daarnaast hebben we een heel leuk team, leuke collega’s binnen controleteam en gewoon heel SKN.”

Wat vind je minder leuk aan je huidige werk?

“Regelgeving is heel belangrijk en nodig, maar soms ben ik daarin zoekende naar de meerwaarde voor klanten en het maatschappelijk verkeer. Ik vind het belangrijk dat we klanten hierin helpen hun weg te vinden.”

Ben je een carrièreplanner of zie je wel wat er op je pad komt?

“Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik kijk niet ver vooruit en laat me verrassen door wat de tijd me gaat brengen. SKN is echt een organisatie met oog voor de mens. Iedereen wordt gezien, niemand is een nummer en biedt veel mogelijkheid tot doorgroei als je dat wilt. Ontwikkeling is hierin een wezenlijk onderdeel en daar kan heel open over gesproken worden.”

Welke ontwikkeling in de accountancy houdt jou momenteel bezig?

“Los van alle AI- en private-equityontwikkelingen, dat houdt iedereen in meer of mindere mate bezig denk ik, ligt mijn focus vooral op de ontwikkeling in de arbeidsmarkt. De accountancy heeft last van krapte en ook niet het meest bruisende imago terwijl het zoveel minder grijs en stoffig is dan velen vermoeden. Ik hoop dat daar verandering in komt. We gaan veel naar evenementen op universiteiten en hogescholen, daar staan we met een groep jonge collega’s die zeker niet grijs en stoffig zijn.”

Hoe zorg je voor balans tussen werk en privé?

“Wat ik fijn vind aan de accountancy is dat heel drukke perioden worden afgewisseld met rustigere perioden en dat je je hierop voor kunt bereiden of op kunt instellen. In het voorjaar is het erg druk en dat in combinatie met drie kinderverjaardagen en veel vrije- en studiedagen, doet een flink beroep op mijn plan- en organisatieskills, maar dat wordt opgevolgd door een zomer waarin ik lang vrij neem en lekker kan opladen. Wat helpt aan kinderen is dat werkdagen nog zo druk en hectisch kunnen zijn, thuis word je door de kinderen weer in een heel andere wereld gezogen waardoor het makkelijk is werk even achter je te laten. Los van tijd met het gezin spreek ik graag met vriendinnen af en loop ik hard. Ik voel en krijg alle ruimte binnen SKN privé en werk in elk geval goed te combineren, er is daar erg veel aandacht voor. De combinatie van werk en een gezin is soms hard werken, maar van beide krijg ik ook veel energie.”