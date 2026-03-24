Aan het woord | Ilkay Kilic: “AI helpt, maar het oordeel blijft mensenwerk”

Hoe ben je in de accountancy terechtgekomen?

“In alle eerlijkheid had ik nooit een soort kinderdroom: ‘op een dag word ik accountant’. Dit ontstond pas toen ik me ging oriënteren op een studie en iemand tijdens een open dag vertelde dat je als accountant bij veel verschillende bedrijven in de financiële keuken mag kijken. Dat leek me erg leuk, want je zit in dit vak snel bij de klant aan tafel en leert in korte tijd veel over hoe organisaties werken. En de combinatie van cijfers, bedrijven en praktijkervaring was uiteindelijk doorslaggevend. De combinatie van werken en studeren sprak me bovendien het meest aan, waarna ik voor de deeltijdopleiding accountancy heb gekozen.”

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

“Ik ben bij Witlox VCS in Breda op een gemengde afdeling gestart en hier heb ik een vrij brede basiskennis opgedaan. Ik hield me onder meer bezig met het samenstellen van jaarrekeningen, het opstellen van aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, maar ook met controlewerkzaamheden. Ik ontdekte dat ik de controlepraktijk het leukste vind: het werken met cijfers en de onderneming erachter vind ik het heel interessant. Daarom heb ik in 2015 de overstap gemaakt naar Vermetten | accountants en adviseurs om me volledig op de auditpraktijk te richten. Binnen Vermetten ben ik doorgegroeid van assistent-accountant naar controleleider, tekenend accountant en uiteindelijk naar mijn huidige rol als managing partner en directielid binnen de auditpraktijk. Ik ben in deze rol medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de auditpraktijk en begeleid controles bij middelgrote en grotere ondernemingen.”

Hoe zien je werkdagen eruit?

“Ik hou me ongeveer voor zeventig procent bezig met klantwerk. Daarbij stuur ik controleteams aan, bespreek ik met klanten de belangrijkste risico’s en ben ik verantwoordelijk voor de uiteindelijke afronding van de controle. De resterende tijd besteed ik aan de ontwikkeling van de auditpraktijk, zoals innovatie, data-analyse, de toepassing van AI en andere strategische onderwerpen. Binnen onze controles werken we al jaren met data-analyse die we inzetten bij al onze opdrachten. Daarmee kunnen we efficiënter werken en krijgen we vaak beter inzicht in processen en transacties. Dat bespaart niet alleen tijd aan onze kant, maar zorgt er ook voor dat klanten minder informatie handmatig hoeven aan te leveren. Tegelijkertijd blijven we onze data-analyse toepassingen ieder jaar verder ontwikkelen.”

Hoe zou je het bedrijf waar je werkt typeren?

“Vermetten is een organisatie met een ondernemende cultuur en een nuchtere mentaliteit. We zijn ambitieus en willen vooruit, maar wel op een praktische manier. Binnen de auditpraktijk combineren we innovatie en kwaliteit met een persoonlijke klantbenadering. We geloven dat goede controles niet alleen draaien om regels en dossiers, maar vooral om het begrijpen van de onderneming achter de cijfers. Er is veel ruimte voor initiatief. Ideeën worden serieus genomen en als iets beter kan, dan pakken we dat ook echt op. Die combinatie van vooruitstrevendheid, ambitie en Brabantse nuchterheid past goed bij mij.”

Wat vind je leuk aan je huidige werk?

“De combinatie van inhoud en mensen. Enerzijds het vaktechnische spel en het analyseren van risico’s, anderzijds het begeleiden van teams en het bouwen aan iets groters dan één opdracht. Ik vind het mooi om jonge collega’s te zien groeien en om samen de lat hoger te leggen. Daarnaast krijg ik veel energie van het sparren met ondernemers over verschillende onderwerpen.”

Wat vind je minder leuk aan je huidige werk?

“Soms kan het vak onnodig complex worden gemaakt. Kwaliteit en zorgvuldigheid zijn natuurlijk essentieel, maar het is belangrijk om steeds te blijven kijken naar wat echt waarde toevoegt aan de controle.”

Ben je een carrièreplanner of zie je wel wat er op je pad komt?

“Ik heb altijd een doel voor ogen gehad, maar mijn carrière is niet volledig uitgestippeld. Voor mij werkt het vooral om kansen te pakken als ze voorbijkomen en verantwoordelijkheid te nemen op momenten dat het nodig is of het zich aandient. Veel stappen in mijn loopbaan zijn op die manier ontstaan. Door betrokken te zijn bij de praktijk, initiatief te nemen en mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie, ontstaan er vanzelf nieuwe mogelijkheden.”

Welke ontwikkeling in de accountancy houdt jou momenteel bezig?

“De toepassing van AI binnen de auditpraktijk vind ik op dit moment een interessante ontwikkeling. AI kan ons bijvoorbeeld helpen bij het uitwerken van bedrijfsbeschrijvingen, toelichtingen en relevante wet- en regelgeving rondom een klant. Ook kan het ondersteunen bij het opstellen van een eerste risicoanalyse of het structureren van informatie uit verschillende bronnen. Tegelijkertijd zie ik het wel echt alleen als een hulpmiddel. De accountant en het controleteam moeten altijd zelf blijven nadenken en professioneel kritisch blijven. Technologie kan ons werk ondersteunen en efficiënter maken, maar het vak blijft uiteindelijk draaien om professioneel en menselijk oordeel. Daarnaast werken we samen met innovatieve partijen, zoals Blocks Software. Hun oplossing Luca maakt het mogelijk om vragen te stellen over technische onderwerpen, waarbij de antwoorden worden gebaseerd op vaste kennisbronnen zoals de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.”

Hoe zorg je voor balans tussen werk en privé?

“Balans zit voor mij vooral in het bewust plannen van momenten buiten het werk. Ik sport drie keer per week, CrossFit, en dat helpt om mijn hoofd leeg te maken en scherp te blijven. Op vrijdag werk ik vanuit huis. Dan breng ik ’s ochtends mijn dochters naar school en kan ik tussen de middag met hen lunchen. Ook haal ik ze vaak op van school. Dat zijn momenten die ik bewust probeer vast te houden in de week. Daarnaast besteed ik graag tijd aan mijn gezin, familie en vrienden. Daarnaast klus ik af en toe graag in huis. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig met het bouwen van een overkapping aan huis. Dat project duurt inmiddels al een tijdje, omdat ik het steeds oppak wanneer het uitkomt en de plannen onderweg ook nog een paar keer zijn aangepast. En ook niet onbelangrijk: als er tijd is vind ik het leuk om uitgebreid te koken op de barbecue. Heerlijk.”