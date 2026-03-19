Lansigt en Confianza fuseren

Accountants- en advieskantoren Lansigt en Confianza gaan per 1 juli 2026 samen verder onder de naam Lansigt Accountants en Adviseurs. Met de fusie willen beide partijen hun positie in de Randstad versterken en hun strategische ambities versneld realiseren.

Volgens beide organisaties ligt aan de fusie een duidelijke inhoudelijke en culturele overeenkomst ten grondslag. Ze delen een visie op ondernemerschap, onafhankelijkheid en dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Gerrit Klok, partner bij Confianza, benadrukt dat groei niet ten koste mag gaan van identiteit. “In Lansigt hebben we een partner gevonden die onze waarden deelt. Samen kunnen we onze klanten breder en effectiever bedienen, terwijl we onze lokale betrokkenheid behouden.”

Breder dienstenpakket

De fusie moet leiden tot een uitbreiding van het dienstenaanbod. Confianza brengt extra expertise in op het gebied van accountancy en fiscaal advies, terwijl Lansigt onder meer een auditpraktijk en aanvullende adviesdiensten toevoegt. Door de grotere schaal ontstaat ruimte voor verdere professionalisering en investeringen in technologie en innovatie. Tegelijkertijd blijven de kantoren inzetten op regionale aanwezigheid en persoonlijk klantcontact. Volgens Martin van Beelen, managing director van Lansigt, versterkt de fusie vooral de slagkracht van de organisatie. “We hebben een sterke klik in hoe we denken en werken. Deze stap vergroot onze strategische mogelijkheden, zonder dat het eigen karakter van onze vestigingen verloren gaat.”

Vier kantoren blijven

Na de fusie blijven alle bestaande vestigingen behouden. De nieuwe organisatie telt circa 200 medewerkers, verdeeld over vier locaties in de Randstad. Daarmee ontstaat een middelgrote speler die zich nadrukkelijk richt op ambitieuze mkb-ondernemers. Beide partijen spreken van een volgende stap in hun ontwikkeling. Met een gedeelde visie op duurzame groei, innovatie en kwaliteit verwachten zij hun positie in de markt verder uit te bouwen.

Lansigt, het afgelopen jaar nummer 40 in de AV Top 50, heeft een geschiedenis van circa tachtig jaar en is actief vanuit meerdere vestigingen in West-Nederland. Het kantoor telt 125 fte. Confianza, opgericht in 1990 en gevestigd in Katwijk, richt zich op accountancy, belastingadvies en bedrijfsadvies voor ondernemers.