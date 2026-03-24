Kabinet nuanceert uitspraken Air France-KLM-topman over Schiphol-dividend

Uitspraken van Air France-KLM-topman Benjamin Smith in het NRC over de winst en dividenduitkering van Schiphol hebben geleid tot Kamervragen. Het kabinet bevestigt dat Schiphol over 2025 een recordwinst van €550 miljoen boekte, maar weerspreekt dat sprake is van het hoogste dividend ooit.

De vragen van de Partij van de Dieren volgden op een interview in NRC, waarin Smith stelde dat Schiphol een recordwinst heeft geboekt en het hoogste dividend ooit uitkeert aan de staat en andere aandeelhouders. Het gaat daarbij specifiek om het antwoord op de vraag of het niet terecht is dat de grootste verbruiker meebetaalt aan onder meer de gestegen havengelden. Het antwoord van Smith was dat luchtvaartmaatschappijen moesten meebetalen aan de verliezen die Schiphol leed tijdens Covid-19 en dat dit ‘loodzwaar drukte op de kosten’. “Intussen boekte Schiphol vorig jaar een recordwinst en keert het vliegveld het hoogste dividend ooit uit aan de staat en de andere aandeelhouders.”

Duurste maatschappij ter wereld door overheidskosten

Hij vulde zijn antwoord aan met: “De vraag die Nederland moet beantwoorden is simpel: wil je KLM en de luchtvaart uitmelken om de schatkist te vullen, of waardeer je de connectiviteit die ons netwerk brengt, en wil je een gezonde balans vinden tussen ieders belangen? We worden nu van alle kanten geraakt door heffingen en belastingen, zoals de afstandsafhankelijke vliegtaks, zonder dat er een duidelijke visie achter zit. KLM wordt een van de duurste luchtvaartmaatschappijen ter wereld, niet alleen door eigen kosten, maar door de luchthaven en de overheid.”

Ministers: beeld klopt maar ten dele

Volgens de beantwoording van de ministers van Financiën en Verkeer en Waterstaat klopt het beeld dat Smith schetst dus maar ten dele. ‘De winst van €550 miljoen is inderdaad de hoogste ooit, maar het voorgestelde dividend van €162 miljoen is dat niet’. In 2008 werd volgens het kabinet namelijk €593 miljoen uitgekeerd, inclusief superdividend. Het kabinet wijst er verder op dat het dividend over 2025 nog niet definitief is vastgesteld. Schiphol maakte op 13 februari 2026 al publiekelijk bekend €162 miljoen aan dividend te willen uitkeren, maar het formele besluit moet nog worden genomen door de aandeelhoudersvergadering in april 2026. Volgens de ministers is dat een gebruikelijke gang van zaken.

Dividendvoorstel was al openbaar

Daarmee verwerpt het kabinet ook de suggestie dat Air France-KLM beschikte over voorkennis of andere niet-openbare informatie. De informatie over het dividendvoorstel was volgens de beantwoording al openbaar. Bovendien ging het om een gerealiseerd resultaat en niet om een bedrijfsvertrouwelijke toekomstverwachting.

Uit de antwoorden blijkt verder dat de Staat sinds boekjaar 2019 geen dividend van Schiphol heeft ontvangen. Over de boekjaren 2015 tot en met 2018 ging het om bedragen tussen de €82 miljoen en €131 miljoen per jaar.

Volgens het kabinet gaat het om een winstuitkeringspercentage van 30 procent over boekjaar 2025. De voorgestelde €162 miljoen voor alle aandeelhouders is gebaseerd op 30 procent van de aan aandeelhouders toekomende winst van €539 miljoen.