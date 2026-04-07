Oprichten van een BV: jouw rol als accountant en sparringpartner

Voor ondernemers is de oprichting van een vennootschap een mijlpaal. Voor accountants is het één van de meest waardevolle adviesmomenten in de klantenrelatie. En toch wordt dit moment in de praktijk nog te vaak ondergewaardeerd – inhoudelijk én financieel. De impact op aansprakelijkheid, fiscaliteit en toekomstige groei is groot – en fouten zijn snel gemaakt.

Juist in deze fase verwachten je klanten duidelijkheid en richting. Als accountant sta jij dan ook voor een uitdaging: hoe geef je onderbouwd advies, behoud je overzicht en zorg je dat geen enkel juridisch of fiscaal aandachtspunt over het hoofd wordt gezien? En vooral: hoe maak je van deze overgang een moment van échte meerwaarde voor je klant?

BV oprichten

Wat komt er kijken bij de oprichting van een BV in Nederland?

Een BV oprichten in Nederland is geen administratieve formaliteit, maar een traject met belangrijke juridische en fiscale keuzes. Zodra een ondernemer beslist om deze stap te zetten, volgen er beslissingen die bepalend zijn voor de structuur, de risicoverdeling en de groeimogelijkheden van de onderneming.

Net in dit proces vervul jij als accountant een sleutelrol. Ondernemers rekenen niet alleen op correcte uitvoering, maar vooral op richting, inzicht en zekerheid. Als adviseur en vertrouwenspersoon help je hen de juiste keuzes te maken, risico’s te beperken en kansen optimaal te benutten.

Hieronder vind je een helder stappenplan dat structuur brengt in het oprichtingsproces en houvast biedt bij elke cruciale beslissing.

Kies de juiste rechtsvorm en structuur

Niet elke rechtsvorm past bij elke onderneming. De keuze heeft gevolgen voor aansprakelijkheid, fiscaliteit, zeggenschap en toekomstige groeiplannen.

Als accountant analyseer je samen met je klant de huidige situatie én de ambities voor de komende jaren. Op basis daarvan adviseer je een structuur die niet alleen vandaag klopt, maar ook schaalbaar blijft op lange termijn.

Bereid de oprichting inhoudelijk voor

Voor een BV-oprichting moeten belangrijke keuzes vooraf scherp staan: wie worden aandeelhouders, hoe worden de aandelen verdeeld, wie wordt bestuurder en welke afspraken leg je meteen vast?

Hier ligt een belangrijke rol voor jou als sparringpartner. Je brengt de financiële en fiscale consequenties in kaart, maar je bewaakt ook de logica achter de gekozen structuur. Zeker wanneer er meerdere oprichters zijn of wanneer er al afspraken bestaan tussen partners, is heldere voorbereiding essentieel.

Stel de statuten en oprichtingsakte op (via de notaris)

De statuten vormen het juridisch fundament van de BV. Ze leggen onder andere vast hoe de besluitvorming werkt, hoe aandelen kunnen worden overgedragen en welke bevoegdheden bestuurders hebben.

In Nederland gebeurt de oprichting van een BV via een notariële akte: de notaris stelt de oprichtingsakte met statuten op en passeert de akte.

Jij bewaakt als accountant de inhoudelijke samenhang: klopt de governance met de financiële realiteit, de intenties van de oprichters en de toekomstige plannen?

Regel de inschrijving bij KVK en aanmelding bij de Belastingdienst

Na het passeren van de notariële akte wordt de BV ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In de praktijk regelt de notaris dit vaak, net als de registratie van de uiteindelijke belanghebbenden (UBO).

Na inschrijving wordt de BV ook aangemeld bij de Belastingdienst, zodat btw en andere fiscale zaken correct kunnen worden ingericht.

Rol van de accountant bij het oprichten van een BV

Als accountant ben je in dit traject veel meer dan een uitvoerder. Je bent vertrouwenspersoon, klankbord en strategisch adviseur op een kantelmoment met grote gevolgen.

Vanaf het eerste idee tot de daadwerkelijke oprichting denk je proactief mee, signaleer je fiscale en juridische risico’s en geef je advies op maat van de onderneming. Door helder te communiceren en structuur te brengen in complexiteit, bouw je aan een duurzame vertrouwensrelatie.

En die rol stopt niet bij oprichting: een doordachte start legt de basis voor verdere optimalisatie, groei en langdurige samenwerking.

BV oprichten: cruciale vragen die je samen beantwoordt

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Een BV is een rechtspersoon en biedt in principe beperkte aansprakelijkheid: het privévermogen van de ondernemer is doorgaans beter afgeschermd dan bij een eenmanszaak.

Toch blijft begeleiding belangrijk: bestuurdersaansprakelijkheid en verplichtingen rondom de BV kunnen een rol spelen.

Wat zijn de fiscale gevolgen?

De fiscale verschillen zijn groot. Denk aan de verhouding tussen salaris en dividend, vennootschapsbelasting, aftrekposten en de totale belastingdruk op winst. Jouw expertise maakt hier het verschil tussen “correct geregeld” en “strategisch ingericht”.

Welke verplichtingen komen erbij kijken?

Een BV brengt extra administratie en nalevingsverplichtingen mee, zoals jaarrekeningverplichtingen en een UBO-registratie. Door dit helder te kaderen, haal je onzekerheid weg en creëer je vertrouwen.

Juridische documenten sneller opstellen met Instaclause

Instaclause ondersteunt accountants met krachtige software voor het opstellen van juridische documenten. Door repetitieve en foutgevoelige stappen te automatiseren, win je kostbare tijd en verklein je het risico op menselijke fouten.

Zo creëer je ruimte om jouw dienstverlening uit te breiden met een juridisch luik, ondersteund door gestructureerde en conforme documentatie.

Instaclause neemt complexiteit weg, zodat jij je kan focussen op waar je als accountant het meeste waarde creëert: strategisch meedenken, proactief adviseren en ondernemers begeleiden bij cruciale beslissingsmomenten.

