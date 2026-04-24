Personalia | Zeynep Deldag nieuwe managing partner EY Adviseurs

Zeynep Deldag is per 4 juli benoemd tot managing partner van EY Adviseurs en tevens lid van de Executive Board van EY Nederland

Ze volgt Stephan Lauers op, die op 3 juli met pensioen gaat als partner bij EY. Deldag heeft ruim 25 jaar internationale ervaring binnen EY, zowel als accountant als adviseur. Op dit moment is ze verantwoordelijk voor de consultingpraktijk in Nederland, waar ze sturing geeft op onderwerpen als klantrelaties, projectmanagement en talentontwikkeling. Ze stuurt een team aan van ruim 600 consultants en 45 partners. “Met haar diepgaande expertise in financiële dienstverlening, consultancy en grootschalige transformaties staat Zeynep bekend om haar doelgerichte leiderschap en het realiseren van impact voor cliënten, medewerkers en de samenleving.”

Deldag begon haar loopbaan in haar geboorteland Turkije. Daarna heeft zij gewoond en gewerkt in Rusland en Kazachstan. Tijdens haar studie verbleef ze tevens in Oostenrijk en Libanon. Sinds 2016 werkt ze in Nederland; ze woont in Amsterdam.