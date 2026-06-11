M&A | De grootste risico’s in een overname staan vaak niet op de balans

Software bepaalt steeds vaker de uitkomst van een deal. Niet alleen bij technologiebedrijven, maar ook bij bijvoorbeeld verzekeraars, zorginstellingen en industriële ondernemingen. In vrijwel iedere organisatie rust een belangrijk deel van de waarde inmiddels op software: de processen, klantrelaties, operationele continuïteit en steeds vaker ook het onderscheidend vermogen.

Dat heeft een belangrijke consequentie voor fusies, overnames en investeringen. Wie de software niet begrijpt, begrijpt uiteindelijk ook de waarde van de onderneming niet volledig.

Een financiële due diligence blijft essentieel, maar vertelt weinig over de technische realiteit achter de cijfers. Kan de softwarearchitectuur de groeiplannen daadwerkelijk dragen? Is de codebase onderhoudbaar en veilig? Hoe afhankelijk is het bedrijf van enkele sleutelpersonen of externe leveranciers? En zijn cybersecurity-risico’s voldoende beheerst? Juist dat soort vragen bepaalt of een EBITDA-multiple houdbaar is of slechts optimistisch oogt op papier.

Waar traditionele due diligence ophoudt

De kern van die aanpak zit niet in het afvinken van technische checklists, maar in het vertalen van technologie naar zakelijke impact. Niet iedere kwetsbaarheid is dealkritisch, en niet ieder technisch probleem vormt direct een waarderisico. De vraag is steeds: wat betekenen deze bevindingen voor de dealthesis, de integratieplannen en de groeistrategie?

Kan de bestaande architectuur internationale schaalvergroting aan? Is het intellectueel eigendom juridisch verdedigbaar? Welke technische schuld vertraagt toekomstige productontwikkeling? En welke afhankelijkheden kunnen later alsnog de deal onder druk zetten?

Die context maakt het verschil tussen technische informatie en echte besluitvorming.

Daarom zijn de software due diligence rapportages ingericht voor investment committees, boards, juridische teams en W&I-verzekeraars: executive-ready, visueel helder en gericht op directe beslissingsondersteuning. De diepgang wordt afgestemd op de transactie en het tempo van de deal, zonder concessies aan kwaliteit.

Security is geen IT-issue meer

Cybersecurity is inmiddels een directe waardefactor geworden. Een kwetsbaarheid die pas na closing zichtbaar wordt, een datalek tijdens integratie of onvoldoende beveiligde software kan direct financiële, juridische en reputatieschade veroorzaken. Daarmee verschuift security van operationeel aandachtspunt naar materieel dealrisico.

Tegelijkertijd neemt de druk vanuit regelgeving verder toe. Europese kaders zoals NIS2, DORA, de Cyber Resilience Act en doorlopende AVG-verplichtingen verhogen de eisen aan due diligence en post-deal verantwoording.

Code-guided pentesten genieten in dat kader de voorkeur: een aanpak waarbij inzicht in de onderliggende code leidt tot diepgaandere en relevantere bevindingen dan traditionele black-box testing. Aanvullend brengen vulnerability assessments structureel kwetsbaarheden en afhankelijkheden in kaart.

Het doel daarvan is niet alleen om risico’s te signaleren, maar vooral om te bepalen welke risico’s werkelijk impact hebben op de businesscase en welke maatregelen nodig zijn om die beheersbaar te maken.

AI vraagt om scherper onderscheid in waardering

Ook AI speelt inmiddels een steeds grotere rol in waarderingsvraagstukken. Veel ondernemingen positioneren zich vandaag als ‘AI-driven’, maar in de praktijk blijkt dat onderscheid regelmatig beperkt tot een koppeling met een extern AI-platform.

Voor investeerders en kopers maakt dat een wezenlijk verschil. Een AI-enabled organisatie gebruikt bestaande tooling; een AI-native organisatie bezit daadwerkelijk eigen intellectueel eigendom, data-voordeel of modelkennis. Dat onderscheid bepaalt mede hoe duurzaam het concurrentievoordeel werkelijk is.

Daarnaast verandert AI ook de manier waarop software wordt ontwikkeld. Dat teams sneller code produceren, betekent nog niet automatisch dat de software beter, veiliger of onderhoudbaarder wordt. Sterke afhankelijkheid van AI-tools introduceert juist nieuwe risico’s: afhankelijkheid van externe leveranciers, veranderende prijsmodellen, beperktere controle over codekwaliteit en nieuwe securityvraagstukken.

Dat zijn risico’s die direct relevant zijn voor valuation en integratie, maar die binnen een traditionele due diligence vaak onvoldoende zichtbaar blijven.

Met een gerichte AI Value & Risk Assessment, als zelfstandig onderzoek of onderdeel van een bredere software due diligence worden de risico’s en afhankelijkheden vroegtijdig in beeld gebracht.

De technische realiteit achter de cijfers

Voor accountants, investeerders en M&A-adviseurs wordt de technische kwaliteit van een onderneming steeds vaker bepalend voor de uiteindelijke waardecreatie. Software, security en AI raken inmiddels finance, integratie, governance en groeipotentieel op een niveau dat niet meer af te vangen is met een beperkte IT-paragraaf in een DD-rapport.

In toenemende mate is er behoefte aan een onafhankelijke specialist die technologie vertaalt naar bestuurlijke en financiële relevantie. Technologie-agnostisch, scherp op risico’s én gericht op context en besluitvorming.

Het is daarbij cruciaal dat de opdracht wordt afgesloten met een persoonlijke debriefing waarin bevindingen samen met de opdrachtgever worden vertaald naar concrete vervolgstappen voor de periode na de deal. Betere besluitvorming begint met volledig inzicht in de digitale werkelijkheid achter de onderneming!

Marco van Os is Managing Director en co-founder en Sven-Olaf de Vries is Commercial Director bij YieldDD Software Due Diligence en Cybersecurity.