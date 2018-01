Scheers Groep tekent convenant horizontaal toezicht

Scheers Groep Accountants en Adviseurs heeft zich aangesloten bij het convenant horizontaal toezicht van Novak en de Belastingdienst.

Guus Ham, directeur van Novak, Helmy de Louw, plaatsvervangend directeur bij de Belastingdienst/MKB/Venlo, en Peter en Alexander Scheers, compagnons bij de Scheers Groep, tekenden het convenant namens hun organisaties.

“Deelname aan het convenant horizontaal toezicht levert accountantskantoren een aantal belangrijke voordelen op”, vertelt Novak-directeur Guus Ham. “Kantoren hebben één aanspreekpunt bij de Belastingdienst. Er is eerder duidelijkheid over aangiften en veel controles achteraf worden overbodig.”

De Scheers Groep, een familiebedrijf opgericht in 1978, heeft circa zeventig medewerkers in dienst, verspreid over zes vestigingen in Midden- en Zuid-Limburg. Samen bieden zij ondernemers een compleet pakket aan juridische, fiscale, financiële en administratieve diensten. De Scheers Groep ondersteunt ondernemers met een multidisciplinair team. Het kantoor onderscheidt zich ook door specialisatie in verschillende branches, waaronder de detail- en groothandel en de agrarische sector.

“Horizontaal toezicht vormt voor Scheers Groep Accountants en Adviseurs een logische vervolgstap op de reeds jarenlange constructieve samenwerking met de Belastingdienst. Onze cliënten kunnen op deze wijze blijven genieten van een optimale service en een directe ingang bij de Belastingdienst, die horizontaal toezicht biedt”, aldus de Scheers Groep.