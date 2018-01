‘Bedrijven moeten belang van technologie niet uit oog verliezen’

Het accent in het internationale bedrijfsleven ligt het komende jaar op het inhuren van personeel om de grote hoeveelheid werk aan te kunnen, concludeert Grant Thornton in het meest recente International Business Report (IBR). Daarin schuilt een gevaar, want bedrijven moeten het belang van investeren in technologie niet uit het oog verliezen, aldus het advies- en accountancybedrijf.

Optimisme alom bij bedrijven: “De plannen om personeel aan te trekken liggen op het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar”, aldus Grant Thornton. 40% van alle bedrijven denkt het personeelsbestand dit jaar uit te breiden, tegen 29% vorig jaar.Ruim een op de drie bedrijven (36%) denkt dit jaar de prijzen te verhogen, terwijl de helft verwacht meer winst te maken. Maar het bedrijf waarschuwt: “Nu de economische seinen allemaal wijzen op een piek, moeten bedrijven uitgebalanceerde investeringsbeslissingen nemen en stappen zetten om de productiviteit te bevorderen.”

Mensen zijn stoplap

Meer mensen inhuren is voor veel bedrijven de makkelijkste manier om aan toenemende vraag te voldoen. “Maar het is een stoplap. Met de dalende werkloosheid is het steeds moeilijker om de kwaliteit en hoeveelheid medewerkers te werven die je nodig hebt om je productiviteit te kunnen vergroten. Bedrijfsprocessen moeten efficiënter worden. De investeringen in technologie zijn de laatste maanden gedaald. Dat is een potentiële bron van zorg, want technologie levert bedrijven een van de belangrijkste concurrentiemiddelen.” Bedrijven zouden daarom meer naar de lange termijn moeten kijken, aldus Grant Thornton.