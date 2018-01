Belastingdienst: zwartspaarders alsnog de pineut

De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die hardnekkig ontkennen dat zij rekeninghouder bij de Luxemburgse bank KB Lux zijn, nogmaals aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.

Op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, stuurde de Luxemburgse overheid eind december 2017 veel documenten met waardevolle informatie over bankgegevens uit Luxemburg. In 1994 ontvreemden bankmedewerkers van KB Lux microfiches met daarop de gegevens van tienduizenden spaarders. De fiches kwamen in bezit van de Belgische Belastingdienst die ze eind 2000 met hun Nederlandse collega’s deelden. Van de 10.000 verkregen rekeningnummers konden er uiteindelijk 5500 als met zekerheid als Nederlands worden getraceerd. Deze informatie is geanalyseerd en daaruit blijkt dat een aantal Nederlandse belastingplichtigen die een rekening bij een Luxemburgse bank hebben (gehad) de Belastingdienst in het verleden ‘ernstig hebben misleid’, aldus de Belastingdienst. ‘Zowel door het niet opgeven van tegoeden bij deze bank als ook tijdens procedures en rechtszaken die eerder werden gevoerd.’

Stroom procedures

Er was een stroom rechtszaken en procedures, waarvan diverse de Hoge Raad haalden. De Belastingdienst won de meeste en kon veel zwartspaarders belasting laten betalen over hun verzwegen vermogen. In 2013 waren er nog 600 spaarders over, waarvan een flink deel afgelopen jaren alsnog werd geplukt dankzij civiele zaken. Op basis van de ontvangen informatie uit Luxemburg gaat de Belastingdienst hardnekkig ontkennende zwartspaarders ‘op gepaste wijze behandelen’. Dat kan betekenen dat er aanslagen en of boetes worden opgelegd of dat procedures over opgelegde maar bestreden aanslagen nogmaals worden gevoerd. ‘Lopende procedures zullen daardoor, in het voordeel van de Belastingdienst, afgerond kunnen worden. Ook strafrechtelijke vervolging is daarbij één van de opties.’ In het AD meldde de Belastingdienst eerder: ‘Deze spaarders zijn geen kleine jongens. We denken vele miljoenen aan achterstallige belastingen en boetes te gaan innen. Niet opgegeven vermogen verandert ook de aanslagen van alle jaren erna.’

‘Door volharding’

De Belastingdienst stelt dat ‘door volharding’ blijkt dat toch bewijs boven tafel komt waardoor belastingplichtigen alsnog aanslagen moeten betalen; die personen jarenlang onnodig hebben gevoerd; en door internationale samenwerking steeds meer informatie boven water komt. ‘Het buiten beeld blijven, ontkennen en weigeren heeft daardoor geen zin. Het levert belastingplichtigen alleen maar nadelen op.’ Het project KB Lux van de Belastingdienst is in 2002 gestart. Dit project heeft tot nu toe ongeveer € 239 miljoen opgeleverd en betreft circa 5.500 belastingplichtigen.

Gegevensuitwisseling

De Belastingdienst benadrukt dat door gegevensuitwisseling de kans dat buitenlands vermogen wordt opgespoord, steeds groter wordt. Nederland heeft sinds 2011 een gegevensuitwisselingsverdrag met Luxemburg. ‘Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Zo ontvangt de Belastingdienst behalve informatie van bankgegevens uit Luxemburg, ook informatie over bankgegevens van Nederlandse inwoners uit Zwitserland en België.’ Inmiddels hebben ook de Zwitsers de eerste gegevens geleverd van enkele honderden spaarders. De meeste daarvan zijn naar een Zwitserse rechter gestapt. De eerste helft van 2018 moet er meer duidelijkheid zijn over de afloop van deze zaken, aldus de Belastingdienst.