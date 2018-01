AFM start geschiktheidstoetsen OOB-bestuurders en accountants

De AFM gaat in 2018 een begin maken met het toetsen van de geschiktheid van bestuurders en commissarissen van alle OOB-organisaties, en ook van beleidsbepalende functionarissen van OOB-accountants. Daarnaast richt de AFM zich op de wettelijke controles en de voortgang van de verbetermaatregelen van de overige OOB-organisaties. De toezichthouder heeft dat woensdag bij het publiceren van de ‘Agenda 2018’ laten weten.

Op basis van de Wft en de Beleidsregel geschiktheid 2012 stelt de AFM vast of een persoon geschikt is voor de (beoogde) functie. In de Beleidsregel geschiktheid 2012 wordt verduidelijkt wat wordt verstaan onder geschiktheid en welke aspecten bij de geschiktheidstoetsing in aanmerking worden genomen. De AFM toetst de geschiktheid van een persoon onder meer aan de hand van het curriculum vitae en de opgegeven referenten. Ter aanvulling van dit beeld kan een toetsingsgesprek plaatsvinden met de persoon. Als er sprake is van feiten en omstandigheden die redelijke aanleiding geven tot een nieuwe beoordeling kan de AFM overgaan tot een hertoetsing van de geschiktheid.

Accountantssector

Met ingang van 1 juli 2018 geldt voor bestuurders en interne toezichthouders van OOB-accountantsorganisaties dat ze naast betrouwbaar ook geschikt moeten zijn voor de uitvoering van hun taak, meldt de toezichthouder in het jaarplan. De AFM toetst hier alleen de betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepalers. Voordat zo’n functionaris kan worden benoemd, zal de toezichthouder de betrouwbaarheid van deze persoon beoordelen. Die moet ‘buiten twijfel’ staan. hebben meegedeeld dat deze buiten twijfel staat. Samen met andere toezichthouders in de wereld en marktpartijen gaat de AFM haar visie op de accountantssector verder ontwikkelen en bezien of er meer fundamentele veranderingen nodig zijn. Het doel is om de kwaliteit van wettelijke controles structureel op een hoger niveau te brengen, aldus de toezichthouder.