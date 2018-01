LIO presenteert jaarplan 2018

Het bestuur van de ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) van de NBA zet de komende tijd vooral in op de ontwikkeling, bundeling en verspreiding van kennis om op die manier leden en belanghebbenden in hun werkzaamheden te ondersteunen. Dat stelt het LIO-bestuur in een onlangs tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden presentatie van de nieuwe bestuursvoorzitter Maureen Vermeij – de Vries van het LIO-jaarplan 2018.

Projecten

Het doel van de LIO is vooral om inzichten in trends en ontwikkelingen in het interne audit-vak om te zetten in praktische kennis voor intern en overheidsaccountants. Om dat te bereiken zijn voor 2018 verschillende projecten gedefinieerd, zoals Data Science, Doorontwikkeling van het internal Audit- Ambition Model en het Volwassenheidsmodel informatie beveiliging.

Het volledige jaarplan is hier te vinden.