Steeds meer zorginstellingen lijden verlies

Het gaat niet goed in de zorgsector. In 2016 was van alle instellingen in de grootste zorgsectoren 30% verliesgevend. Dat percentage was in 2015 nog 24%, meldt het CBS. In de sector verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg schrijven de meeste instellingen rode cijfers: 39%.

Het resultaat voor belastingen is over de hele breedte in 2016 lager dan in 2015. De verschillen per zorgsector zijn groot. Ziekenhuizen boekten het beste resultaat met een plus van 458 miljoen. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen vormen de enige sector die een negatief resultaat boekt: € -65 miljoen. Tegenover € 404 mln aan bedrijfskosten staat € 243 miljoen aan opbrengsten. Afgezet tegen de totale bedrijfsopbrengsten zijn ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg het meest winstgevend, met een resultaat voor belasting van 1,7%.

Loonsverhogingen kostenpost

In alle vier de zorgsectoren (ggz, gehandicaptenzorg, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg en ziekenhuizen) zijn de bedrijfskosten sterker gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. Dat komt door structurele cao-loonsverhogingen en een nieuwe cao-regeling over de onregelmatigheidstoeslag. Die is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012.

Tegenover de hogere lonen staat een krimp van het personeelsbestand. Alleen in de gehandicaptenzorg is het aantal voltijdbanen gestegen, met ruim tweeduizend (+1,8%). In de andere drie sectoren daalde het aantal voltijdbanen. In de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector verdwenen 6.000 banen, oftewel 2,4% van het totaal aantal banen in 2015.