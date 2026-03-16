AI-gebruik blijft achter bij kleinste bedrijven

Bedrijven tot tien medewerkers maken maar zelden gebruik van AI. Ze vinden vaak dat ze er te weinig ervaring mee hebben.

Bedrijven zijn de afgelopen jaren steeds meer AI gaan gebruiken, ongeacht hun bedrijfsgrootte en bedrijfstakken. Het CBS onderzocht in welke mate AI-technologie door Nederlandse microbedrijven met twee tot tien werkzame personen werd ingezet in de periode 2023-2025.

Kleinste bedrijven gebruiken veel minder AI

In 2025 gebruikte 13,8% van de Nederlandse microbedrijven één of meer AI-technologieën, zoals autonome robots, zelfrijdende auto’s, machinelearningmodellen die gebruikt worden voor data-analyse, AI-gedreven beeldanalyse en generatieve AI-modellen die op basis van een prompt tekst of afbeeldingen produceren. Dat is ruim drie procentpunten meer dan in 2024, maar microbedrijven blijven met hun AI-gebruik wel sterk achter bij het mkb (30% gebruikt AI) en het grootbedrijf (66%).

Een op vier kleine specialistische zakelijke dienstverleners gebruikt AI

Microbedrijven die AI-technologie gebruikten, waren vorig jaar goed voor 17,9% van de totale omzet door microbedrijven in de meest gangbare bedrijfstakken. AI-gebruik is in de bedrijfstak Informatie en communicatie met 50% het meest doorgedrongen. Vervoer en opslag en horeca scoren het laagste (beide nog geen 5%); in de specialistische zakelijke dienstverlening, waar de accountancy toe behoort, wordt AI door 27% gebruikt.

Microbedrijven zetten AI het vaakst in voor marketing en verkoop (32,7%) en administratieve processen of bestuurstaken (25,9%). In het mkb en het grootbedrijf werd in 2025 AI-technologie het vaakst ingezet voor een ander doel dan marketing en verkoop, namelijk voor administratieve processen of bestuurstaken. De microbedrijven verkrijgen de AI-technologie het vaakst door direct gebruik van commerciële software (48,2%).

Geen gebruik door gebrek aan ervaring

Bij de kleinste bedrijven is gebrek aan ervaring veruit de belangrijkste reden om toch af te zien van het gebruik van AI (71%). Daarnaast speelt in grofweg de helft van de gevallen ook privacy een rol. Bij de specialistische zakelijke dienstverleners geeft ruim 20% bovendien aan AI niet als nuttig te ervaren. In deze categorie stelt 38% dat AI moeilijk beschikbaar is