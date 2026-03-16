AI-gebruik blijft achter bij kleinste bedrijven

Bedrijven zijn de afgelopen jaren steeds meer AI gaan gebruiken, ongeacht hun bedrijfsgrootte en bedrijfstakken. Het CBS onderzocht in welke mate AI-technologie door Nederlandse microbedrijven met twee tot tien werkzame personen werd ingezet in de periode 2023-2025.
Kleinste bedrijven gebruiken veel minder AI
In 2025 gebruikte 13,8% van de Nederlandse microbedrijven één of meer AI-technologieën, zoals autonome robots, zelfrijdende auto’s, machinelearningmodellen die gebruikt worden voor data-analyse, AI-gedreven beeldanalyse en generatieve AI-modellen die op basis van een prompt tekst of afbeeldingen produceren. Dat is ruim drie procentpunten meer dan in 2024, maar microbedrijven blijven met hun AI-gebruik wel sterk achter bij het mkb (30% gebruikt AI) en het grootbedrijf (66%).
Een op vier kleine specialistische zakelijke dienstverleners gebruikt AI
Microbedrijven die AI-technologie gebruikten, waren vorig jaar goed voor 17,9% van de totale omzet door microbedrijven in de meest gangbare bedrijfstakken. AI-gebruik is in de bedrijfstak Informatie en communicatie met 50% het meest doorgedrongen. Vervoer en opslag en horeca scoren het laagste (beide nog geen 5%); in de specialistische zakelijke dienstverlening, waar de accountancy toe behoort, wordt AI door 27% gebruikt.
Microbedrijven zetten AI het vaakst in voor marketing en verkoop (32,7%) en administratieve processen of bestuurstaken (25,9%). In het mkb en het grootbedrijf werd in 2025 AI-technologie het vaakst ingezet voor een ander doel dan marketing en verkoop, namelijk voor administratieve processen of bestuurstaken. De microbedrijven verkrijgen de AI-technologie het vaakst door direct gebruik van commerciële software (48,2%).
Geen gebruik door gebrek aan ervaring
Bij de kleinste bedrijven is gebrek aan ervaring veruit de belangrijkste reden om toch af te zien van het gebruik van AI (71%). Daarnaast speelt in grofweg de helft van de gevallen ook privacy een rol. Bij de specialistische zakelijke dienstverleners geeft ruim 20% bovendien aan AI niet als nuttig te ervaren. In deze categorie stelt 38% dat AI moeilijk beschikbaar is
