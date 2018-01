Weer ICT-drama overheid: digitalisering rechtspraak vertraagd en veel duurder

De digitalisering van de rechtspraak is een flop. De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Raad voor de Rechtspraak schrijft dat in een naar NRC uitgelekte brandbrief aan de voorzitter van de Raad.

De Raad maakte recent nog bekend dat handelsvorderingen als eerste in aanmerking komen voor digitaal procederen. Na een (mislukte) proef in 2016 startte in september 2017 bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland een pilot met digitaal procederen in civiele vorderingszaken bij de handelskamer. Uit die pilot bleek dat het systeem niet naar behoren werkt. Het was de bedoeling dat bij alle gerechten vanaf 1 april 2018 in deze zaken digitaal zou kunnen worden geprocedeerd, maar dat is nu uitgesteld tot ergens in 2018 of 2019. Ook overige onderdelen van het digitaliseringsprogramma lopen grote vertragingen op. Het had dit jaar afgerond moeten zijn, Dat is inmiddels bijgesteld tot op z’n vroegst 2020.