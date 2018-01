Handelsvorderingen eerst aan de beurt bij digitaal procederen

De Rechtspraak geeft de komende tijd de hoogste prioriteit aan digitaal procederen in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging. Dit zal naar verwachting eind 2018 landelijk worden ingevoerd.

Dit heeft de Raad voor de Rechtspraak besloten. De digitalisering op het terrein van straf, gaat volgens planning door. Op het terrein van toezicht is in november 2017 de landelijke invoering van digitaal werken in bewindszaken gestart. Deze loopt volledig door in 2018.

Transformatie

‘De complexiteit van de digitalisering en de financiële situatie per 2018 noodzaken ons helaas de invoering van digitaal procederen in reguliere vreemdelingenzaken te vertragen. Ook de start van de pilot schuldsanering (WSNP) is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Deze temporisering geeft ook ruimte om de komende periode de technische keuzes tegen het licht te houden’ meldt de raad op Rechtspraak.nl. De digitale systemen voor handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging en vreemdelingen regulier zullen zoveel mogelijk in de periode 2018-2019 worden opgeleverd. De planning daarna leidt tot een vertraging van minimaal een jaar. De digitalisering vraagt om een transformatie van de hele juridische sector. Die is noodzakelijk om de rechtspraak ook voor de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.