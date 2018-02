Mannelijke ZZP’er heeft veel hogere buffer

Een groot deel van de ZZP’ers legt een flinke financiële buffer aan voor het geval er even geen inkomsten binnenkomen, blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 840 ZZP’ers in samenwerking met Knab. 52 procent van de mannelijke ondernemers heeft een buffer van ten minste 20.000 euro. Bij de vrouwelijke ondernemers is dit 34 procent: een fors verschil. Opvallend is dat beide groepen wel verwachten het even lang uit te houden met deze buffer. Daarnaast blijkt dat de grootste financiële zorg voor ondernemers het pensioen is. 49 procent geeft aan zich hier soms zorgen over te maken.

Zorgen

Als grootste last geeft de ZZP’er het zorgen voor genoeg pensioen aan. 49 procent van de ondervraagden geeft aan hier weleens onzeker over te zijn. Daarnaast maakt 36 procent zich zorgen over het bestaan van de mogelijkheid om een tijdje zonder werk te zitten. 27 procent van de ZZP’ers geeft aan helemaal niet onzeker te zijn als het gaat om de financiën. De ZZP’er spaart nog op de ‘ouderwetse’ manier: 88 procent legt een buffer aan via een spaarrekening. 15 procent doet dit via aandelen en slechts 8 procent via een termijndeposito.

Mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen hebben hier wel verschillende opvattingen over. 32 procent van de mannen geeft aan geen onzekerheden te hebben op financieel gebied, tegenover 19 procent van de vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat mannelijke ZZP’ers gemiddeld een hogere financiële buffer hebben dan hun vrouwelijke collega-ondernemers. Precies twee keer zoveel vrouwen als mannen geven aan minder dan 5.000 euro spaargeld te hebben. 30 procent van de mannen heeft de beschikking over een buffer van meer dan 50.000 euro, tegenover 14 procent van de vrouwen: een aanzienlijk verschil.

Aantal maanden overleven

Ondanks het gegeven dat vrouwen een veel lagere financiële buffer hebben dan mannen, verwachten vrouwen het wel ongeveer even lang te uit te kunnen houden als mannen wanneer zij hier aanspraak op moeten maken. Een kwart van de mannen, tegenover 30 procent van de vrouwen, verwacht 3 maanden of minder te kunnen overbruggen met hun buffer. 20 procent van de mannen en 18 procent van de vrouwen verwacht het 24 maanden of langer uit te kunnen houden als zij van hun spaargeld moeten leven.