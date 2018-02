Jongen zag in DDos-aanvallen geslaagde grap

De 18-jarige Jelle S., die met DDoS-aanvallen de Belastingdienst en banken zou hebben stilgelegd, deed dat ‘om te laten zien dat een tiener gewoon alle banken kan platleggen met een relatief simpele aanval’. Hij zag zijn actie als een grote grap, meldt de Volkskrant. Het dagblad kreeg een mail van hem vlak voor zijn arrestatie.

Op 31 januari kwam de krant per mail in contact met iemand, die beweerde achter de DDoS-aanvallen te zitten die eind januari op verschillende banken, de Belastingdienst en DigiD werden uitgevoerd. Op de vraag wat zijn motivatie is voor de aanvallen, antwoordde hij ‘omdat het grappig is’. ‘Mensen in paniek, gelijk alles naar de Russen wijzen. Veel media-aandacht, genoeg redenen om het te doen’, schreef hij over de aanvallen.

Enkele jaren celstraf

De krant bracht de correspondentie niet eerder naar buiten, omdat niet zeker was dat de jongen echt achter de aanvallen zat. Maandagavond maakte de politie bekend dat S. in Oosterhout als verdachte is aangehouden. Hij blijft nog in elk geval twee weken vastzitten. Voor de aanvallen kan hij een celstraf van enkele jaren krijgen.